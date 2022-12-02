مدربة في مبادرة كابيتانو مصر: الرئيس السيسي مهتم للغاية بالنشاط الرياضي

أكدت كابتن سارة حسنين مدربة في مبادرة كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب الرياضية، أن الرئيس السيسي مهتم للغاية بالنشاط الرياضي للنشء والشباب.

وأضافت كابتن سارة حسنين مدربة في مبادرة كابيتانو مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الرئيس السيسي خلال تفقده استاد شربين وبرنامج كابينانو مصر كان هناك مجموعة من اللاعبين المتميزين تم اختيارهم من أكثر من محافظة".

وأشارت المدربة في مبادرة كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب الرياضية،: "الرئيس السيسي كان مهتم باللياقة البدنية"، متابعة: "وعدنا الرئيس السيسي أن المواهب سيكونوا بالأندية خلال الفترات القادمة".

وأوضحت كابتن سارة حسنين مدربة في مبادرة كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب الرياضية،: "مبادرة كابيتانو مصر تقدم العديد المميزات للمواهب منها التدريب التي تؤهلهم لمستويات افضل من ذلك".