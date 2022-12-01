أحلى عيد ميلاد في حياتي.. يوسف ناشئ نادي شربين يحاور الرئيس عبدالفتاح السيسي

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة وسط عدد كبير من الوزراء.





واستمع السيسي، لشرح العديد من المسئولين بمشروع مدينة المنصورة الجديدة، كما هنأ الرئيس جميع الحضور بانتهاء المشروع.



وفي جولته التفقدية داخل نادي شربين، التقى الرئيس بعدد من الناشئين والمسؤلين، واجرى حوار معهم قاطعه فيه احد الناشئين يدعى يوسف قائلا “انهاردة عيد ميلادي يا ريس، ودا احلى عيد ميلاد في حياتي، ممكن توقيع حضرتك يا ريس؟”

وفي استجابه له وقع الرئيس السيسى على كورة ليوسف ناشئ نادي شربين، معقبا:" هتلعب بيها ولا هتشيلها" ليرد الناشئ قائلا: " هشيلها".

وكتب الرئيس السيسى على الكرة :" بسم الله الرحمن الرحيم، ابنى يوسف كل سنة وانت طيب يا يوسف".

ونصح الرئيس السيسى يوسف بالمواظبة على الرياضية والاهتمام باللياقة النهائية".

هاشتاج



ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #السيسي_وعد_فأوفي وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد افتتاح الرئيس السيسي مدينة المنصورة الجديدة اليوم ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.