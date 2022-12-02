تشييع جثامين 10 عمال لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

شيع الآلاف من أهالي قرية الكفاح التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، قبل قليل، جثامين 10 من العمال الزراعيين، الذين لقوا مصرعهم نتيجة حادث تصادم وقع علي الطريق الصحراوي، جراء انقلاب سيارة محملة بالعمالة، ونقلت الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تشيع جثمان ضحايا حادث إنقلاب بالبحيرة

تشيع جثمان ضحايا حادث إنقلاب بالبحيرة

تشييع جثامين ضحايا الحادث



وخيم الحزن على أهالي مركز أبو المطامير، أثناء تشييع جثامين ضحايا حادث انقلاب سيارة العمالة، وسط انهيار أهلهم وذويهم، إذ رددوا «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله».

تشيع جثمان ضحايا حادث إنقلاب بالبحيرة

تشيع جثمان ضحايا حادث إنقلاب بالبحيرة

ترجع أحداث الواقعة، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطار من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية، يفيد انقلاب سيارة محملة بالعمالة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق المركز، ما أسفر عن مصرع 10 عمال وإصابة 8 آخرين، جميعهم مقيمي مركز أبو المطامير، وحرر محضر بالواقعة.

بالانتقال إلى مكان حادث انقلاب سيارة العمالة تبين مصرع كل من «عبد الرحمن عطيه، 26 عاما، محمود صبحى لملوم، 17 عاما، رجب عوض عطية، 16 عاما، ومحمد ممدوح محمد، 22 عاما، محمد سعيد، 25 عاما، وكريم محمد على، 16 عاما، حمادة عيد القاضى، 18 عاما، صبحى على أبو حسين، 17 عاما، وحسن سعيد، 21 عاما، ومحمد عطيه عبد الغفار، 25 عاما»، جميعهم مقيمي مركز أبو المطامير.

فيما أسفر الحادث عن إصابة كل من «محمد شحاته علي، 21 عاما، محمد عيد، 18 عاما، مصطفي رجب ثابت، 19 عاما، أحمد همام جبريل، 16 عاما، اسلام محمد علي، 20 عاما، مصطفي ممدوح علي، 22 عاما، هنداوي نعيم هنداوي، 22 عاما، محمد رجب إسماعيل، 19 عاما».

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لمباشرة التحقيقات في الحادث.