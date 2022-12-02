الرئيس لـ مزارعين: ربنا يعينكم أصحاب الأيدي الشقيانة.. وموعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي بالمنصورة الجديدة | اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس الخميس، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

جورج قرداحي يكشف حقيقة ترشحه لانتخابات رئاسة لبنان

أكد الإعلامي جورج قرداحي، أن العرب تخلوا عن لبنان ولا يساعدون الشعب اللبناني الذين يعلمون أنه يحتاج كل الدعم الآن، قائلا: "لبنان في حاجة للمساعدة ومش عشان حزب الله العرب تقاطع لبنان كله ومش كل اللبنانيين مع حزب الله، وتخلي العرب عن لبنان يؤهرني ويزعلني".



الرئيس لمجموعة من المزارعين: ربنا يعينكم أصحاب الأيدي الشقيانة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجموعة من المزارعين بقرية الحصص بمركز شربين بالدقهلية خلال زيارته اليوم.



الزراعة: حريصون على تطوير الريف ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أحد أكبر المشروعات على مستوى العالم، من حيث المساحة الجغرافية يخدم مليون متر مربع، وأكثر من 60 مليون مواطن مستفيدون من هذا المشروع بأشكاله المتنوعة والتي تم تخصيص تريليون جنيه لها.



تعرف على موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي في مدينة المنصورة الجديدة.. فيديو

قال المهندس ياسر كحله، نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إن الرئيس السيسي افتتح اليوم المرحلة الأولى من مدنية المنصورة الجديدة، لافتا إلى أن هناك 2000 فدان مساحات خضراء في المنصورة الجديدة.



بكري عن افتتاح الرئيس لمدينة المنصورة الجديدة : نقلة نوعية ..فيديو

علق الإعلامي مصطفى بكري، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ مدينة المنصورة الجديدة اليوم.



رئيس شعبة المصوغات سابقا: الزيادات في الذهب لا يوفرها أي وعاء ادخاري.. فيديو

أكد وصفي أمين رئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية سابقا، أن هناك ارتفاعات متتالية في أسعار الذهب قد تصل لـ 50 جنيها في اليوم .



جودة عبد الخالق: ننتج 5 ملايين طن أرز سنويا ولدينا فائض

أكد الدكتور جودة عبد الخالق، المفكر الاقتصادي ووزير التموين الأسبق، إن إنتاج الدولة المصرية حوالي 5 ملايين طن أرز سنويًا، واستهلاك المصريين في حدود 4 ملايين طن، وهناك فائض نحو مليون طن أرز.



محافظ أسيوط يوجه بتقديم كافة التسهيلات لإنشاء محطات الغاز الطبيعي

كشف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تفاصيل لقائه بالمهندس عبدالفتاح عرفات رئيس مجلس إدارة شركة غاز تك والمهندس باولو العضو المنتدب لشركة إيني الإيطالية للغاز لإنشاء محطات الغاز الطبيعي ومحطات "غاز تك".

