تعرف على موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي في مدينة المنصورة الجديدة.. فيديو

قال المهندس ياسر كحله، نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إن الرئيس السيسي افتتح اليوم المرحلة الأولى من مدنية المنصورة الجديدة، لافتا إلى أن هناك 2000 فدان مساحات خضراء في المنصورة الجديدة.

وأضاف المهندس ياسر كحله، نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "المرحلة الأولى تبلغ مساحتها 2363 فدانا من 7200 فدان"، موضحا: "المنصورة الجديدة مساحتها تبلغ 7200 فدان بطول 15 كيلو".

وأشار المهندس ياسر كحله، نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة،: "وزارة الإسكان تهتم بعنصر الاستدامة في جميع المدن"، مؤكدا: "مدينة المنصورة الجديدة مدينة للجميع وتحقق العدالة الاجتماعية".



وأشار: "المنصورة الجديدة تضم 58 عمارة بإجمالي 1400 وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي، فضلا عن 196 عمارة ضمن مشروع سكن مصر بإجمالي 4700 وحدة سكنية، إضافة إلى مشروع جنة مصر أيضا، والإسكان السياحي الفيلات".

وتابع المهندس ياسر كحله، نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة،: "الدولة ضحت استثمارات تخطت 20 مليار جنيه في المرحلة الأولى فقط من مدينة المنصورة الجديدة"، مضيفا: "بدأنا العمل في المرحلة الثانية من مدينة المنصورة الجديدة".

واسترسل: "تم طرح شقق الإسكان الاجتماعي في مدينة المنصورة الجديدة وتم حجز جميع الوحدات"، لافتا: "هناك توجيهات أنه خلال شهر سيتم طرح جميع الوحدات الشاغرة في المنصورة الجديدة وقطع أراضي استثمارية عبر موقع وزارة الإسكان، والأسعار ستكون قريبة للأسعار التي تم طرحها سابقا، باختلاف المستويات".







