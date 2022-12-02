اليوم .. مهندسين الإسكندرية تنظم ملتقى سوق العمل لتوفير فرص عمل للشباب

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى ملتقى سوق العمل الهندسى وتوفير فرص عمل للمهندسين ودورات تدريبية فى كافة التخصصات الهندسية ، وذلك الجمعة 2 ديسمبر القادم .

ويستقبل ملتقى سوق العمل الهندسى كافة المهندسين من الساعة الواحد ظهرًا حتى التاسعة مساءً الجمعة فى نادى المهندسين بسابا باشا.

ويأتى ملتقى سوق العمل ضمن التعاون المشترك بين لجنة التوظيف برئاسة الدكتور محمد صلاح، ولجنة الشباب برئاسة المهندس محمد قبيصى، ولجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة الدكتور مصطفى الحضرى.

ويتضمن الملتقى أكثر من 50 شركة هندسية و 9 مراكز تدريب فى كافة التخصصات الهندسية لتوفير اكثر من 200 فرصة عمل لحديثي التخرج وكافة المهندسين .