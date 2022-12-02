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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

المرأة المصرية تحب الذهب .. مصممة أزياء روسية شهيرة تثير الجدل

المرأة المصرية بتحب
المرأة المصرية بتحب الذهب..مصممة أزياء روسية تثيرالجدل

أثارت مصممة الأزياء الروسية الشهيرة عبر السوشيال ميديا،  فيرا زولوتاريفا، حالة من الجدل على مدار الساعات القليلة الماضية بعدما انتشر تعليق من صفحتها الرسمية عبر “فيسبوك” اعتبرته الكثيرات من المصريات هجوم غير مبرر ومبني على عدم رؤية كاملة مما خلق حالة من الغضب تجاه تعليقها عن المرأة المصرية مع صورة أميرة الذهب. 

جاء كلام مصممة الأزياء الروسية فيرا زولوتاريفا Vera Zolotareva المثير للجدل في أول تعليق من منشور عبر صفحتها الرسمية على تطبيق “فيسبوك” تدعم فيه إطلالة نجم الكرة المصرية والعالمية، محمد صلاح لأحد بيوت الأزياء الشهيرة، قائلة: “مبروك لمصر ارتباط اسمها بقمة الفاشون في العالم.. ومحدش يقولي منقوش مع منقوش مينفعش.. حتى الشنطة منقوش.. اعترضو بقى على ابنكم #محمد_صلاح كمان”.

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مصممة أزياء روسية شهيرة تثير الجدل  

وأضافت فيرا زولوتاريفا Vera Zolotareva في أول تعليق على منشورها الخاص بنجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، محمد صلاح: “الغريب بالنسبة لي إن معظم المراة المصرية بتحب ارتداء الذهب الكتير وخصوصا بالنهار وعينها مش بتوجعها منه، وهي نفسها اللي بتقول إن عينها بتوجعها كتير من لبس المنقوش مع منقوش..ممكن تفسير؟”.

المرأة المصرية بتحب الذهب وعينها مش بتوجعها..مصممة أزياء روسية شهيرة تثير الجدل  

وجاءت معظم ردود الأفعال غاضبة على مصممة الأزياء الروسية فيرا زولوتاريفا خاصة أنها أرفقت كلامها في التعليق بصورة للمهندسة أميرة حسان المشهورة بـ “أميرة الذهب” حيث أن تجارة الذهب المهنة التي تعمل بها". 

وكانت من بين التعليقات على فيرا زولوتاريفا: “حضرتك شفتي واحده بتعمل دعايه للمحل بتاعها عممتيها علي كل المرأه المصرية ... انا مصرية ومش بحب الدهب وغيري كتير وغيري برضه بيحب يلبس الدهب البسيط .. وفي بيحبو يلبسوه كتير .. مينفعش نعمم حاجة علي الكل ... وداخل المجتمع المصري في اختلاف ثقافات زي أي دولة في العالم .. فتلاقي اللي تقولك عيني بتوجعني من المنقوش وهتلاقي اللي بتحبه وهتلاقي اللي مش فارق معاها اصلا... حضرتك بقي عايزه تفسير ل ايه وليه ؟!”، وأضافت أخرى: “ماعجبنيش بس ممكن يعجب غيرى” وتابعت ثالثة: “دا مجرد إعلان عن شغلها أكيد مش بتمشي بكل دا منطقيا”.

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