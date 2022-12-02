أعمال شغب واعتقالات في بروكسل عقب مباراة المغرب وكندا في مونديال قطر

اُعتقل 18 شخصا في العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس الخميس خلال حوادث وقعت بعد فوز المغرب على كندا في مونديال قطر، كما أعلنت ناطقة باسم الشرطة.

وخرج مئات الأشخاص إلى شوارع بروكسل، حيث تعيش جالية مغربية كبيرة للاحتفال بتأهل بلدهم للدور ثمن النهائي في مباريات كأس العالم، وخرجت بلجيكا من منافسات المجموعة نفسها.

وحدثت أعمال عنف الأحد الماضي عقب انتصار المغرب على بلجيكا في وسط العاصمة بروكسل، حيث اشتبكت مجموعات صغيرة من الشباب مع الشرطة، على هامش تجمعات عفوية لمشجعي المغرب.

وتجمع المشجعون مساء الخميس مجددا للاحتفال بالتصفيات ولوحوا بالأعلام المغربية وأطلقوا الألعاب النارية.

وذكرت الشرطة أنها تدخلت في منطقة بشمال بروكسل حيث "كانت مجموعة من نحو خمسين شخصا تزعج المارة".

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إنه "تم تنفيذ 18 اعتقالا إداريا بسبب زعزعة النظام العام"، موضحة أن حركة المرور فى وسط المدينة استؤنفت، مشيرة إلى تسيير "دوريات وقائية".

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بيلجا) أن أعمال عنف اندلعت في عدد من أحياء مدينة أنتويرب حيث جرح ثلاثة شرطيين واعتقل 35 شخصًا.

ومن المرتقب أن تشهد مواقع معينة في العاصمة البلجيكية بروكسل مراقبة عن كثب لفترة طويلة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، مسجلة أنه من خلال مقاطع الفيديو التي يتم تداولها على الشبكات الاجتماعية حول أعمال الشغب، “يمكن رؤية العديد من الأشخاص وهم يستخدمون أدوات المشجعين المغاربة”.