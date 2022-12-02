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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انطلاق فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

صدى البلد

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في نسخته الثانية التي تستمر حتى 10 ديسمبر بمشاركة 61 دولة من مختلف دول العالم.

وتشهد الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي العديد من أحدث الأفلام، ويعرض المهرجان 131 فيلمًا تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة إنتاج وإخراج مجموعة من المواهب الصاعدة والمتميزة.

وتضمن حفل الافتتاح تكريم الفنانة يسرا بجائزة اليُسر الفخرية الذهبية، وتكريم المخرج البريطاني غاي ريتشي، والنجم الهندي شاروخان نظير إسهاماتهم في صناعة السينما.

ويسلط المهرجان الضوء على المواهب الشابة التي تسهم في رسم ملامح صناعة السينما في المملكة من خلال 7 أفلام روائية طويلة، و18 فيلماً قصيراً، سيتم تقديمها لخبراء صناعة السينما العالميّة.

وشهدت السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان البحر الاحمر السينمائي حضور المخرج والمنتج والكاتب أوليفر ستون ضمن الحفل الافتتاحي للدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وهو يرأس لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة.

ويحرص مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي على دعم صناعة السينما وتمكين صانعيها، ويعنى بأصحاب القصص والحكايات الذين يسهمون في إثراء الثقافة السينمائية.

ويقدم المهرجان باقة متنوعة من أحدث وأهم الإنتاجات العربية والعالمية ويضم 11 برنامجا، يشمل نخبة من أفضل الأفلام السينمائية والتلفزيونية والتفاعلية، العربية والعالمية .

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