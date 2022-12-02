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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفقة أمريكية بـ380 مليون دولار

مع اقترابها من الناتو.. فنلندا تشتري صواريخ مضادة للطائرات

صدى البلد

وافقت الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن، أمس الخميس، على بيع صواريخ ستينجر المحمولة المضادة للطائرات إلى فنلندا بقيمة 380 مليون دولار.

جاء ذلك في وقت تستعد فيه فنلندا، الدولة غير المنحازة عسكريا حتى عهد قريب، للانضمام إلى حلف شمال الأطلنطي "الناتو".

وترغب الحكومة الفنلندية في الحصول على 350 صاروخا من طراز ستينجر، المحمولة على الكتف، مع معداتها، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وقالت وكالة التعاون التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، إن عملية بيع المعدات الحساسة كان يجب أن تنال موافقة الإدارة الأمريكية.

وقال البيان إن هذه الصفقة في حال تمت "ستحسن قدرات الدفاع والردع الفنلندية"، وفقا للوكالة الفرنسية.

 وأضاف ان هذه الأسلحة "ستعزز قدرات الدفاع الأرضي والجوي على الجناح الشرقي لأوروبا".

وكانت واشنطن وافقت الاثنين على بيع هلسنكي أكثر من 80 صاروخا دقيقا بمبلغ 323 مليون دولار.

يشار إلى أنه بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير الماضي، قدمت فنلندا والسويد في شهر مايو طلبا مشتركا للانضمام إلى الناتو، لتتخلّيا بذلك عن عقود من سياسة عدم الانحياز العسكري.

فنلندا صواريخ الناتو واشنطن الحكومة

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