بريطانيا تدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

أدان السفير البريطاني نيل بوش، خلال اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمدينة وودج البولندية، العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.



وقال بوش، في بيان أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية اليوم الجمعة، "بينما نقف متحدين مع أوكرانيا، يجب ألا ننسى حالة حقوق الإنسان داخل الاتحاد الروسي وبيلاروسيا".



وتابع قائلا "إن القمع الداخلي والعدوان الخارجي وجهان لعملة واحدة عندما تفرض الدولة قبضتها على حريات شعبها، فبالتالي ستتمكن من السيطرة الخارجي .. إن حقوق الإنسان والحريات الأساسية تقع في صميم أمننا الجماعي".



وأضاف السفير البريطاني نيل بوش أن روسيا انتهكت ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية لوثيقة هلسنكي النهائية المتمثلة في السيادة والسلامة الإقليمية وعدم استخدام القوة.



وأكد أن المملكة المتحدة تقف إلى جانب أوكرانيا وإلى جانب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لافتا إلى الالتزام الكامل بأسس وقيم البنية الأمنية الأوروبية، مشيرا إلى أن الغزو الروسي غير المبرر حاول بدعم من النظام البيلاروسي كسر أسس الأمن الأوروبي.



ولفت السفير البريطاني إلى أن المملكة المتحدة تقدم دعمها الكامل لشمال مقدونيا كرئيس قادم، قائلا:"نحن لسنا تحت أوهام، وستكون مهمتهم أيضا مهمة صعبة لكننا ملتزمون تماما بدعمهم".

وكان قد انتقد المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر لوكاشيفيتش، أمس الخميس، قرار الرئاسة البولندية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا برفض مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء داخل المنظمة في مدينة لودز البولندية، واصفًا القرار بـ"غير المقبول".