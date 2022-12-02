3 لاعبات مصريات في نصف نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش

اختتمت فاعليات دور ربع النهائي ببطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، المقامة بهونج كونج في الفترة من 28 نوفمبر حتى 4 ديسمبر القادم.



وتأهل كل من نور الشربيني ونوران جوهر وهانيا الحمامي إلى دور نصف النهائي، حيث نجحت نور الشربيني في التأهل بعد فوزها على البلجيكية نيلي جيليس بنتيجة (3-0) في مباراة استمرت 42 دقيقة بواقع نقاط (11-4), (11-8) , (13-11).

واستطاعت نوران جوهر التأهل لدور نصف النهائي بعد فوزها على اليابانية ساتومي واتانابي بثلاثة اشواط نظيفة في مباراة استغرقت 37 دقيقة بواقع نقاط (14-12), (12-10), (11-6).

وأخيرًا تغلبت هانيا الحمامي على مواطنتها نور الطيب بنتيجة (3-1) في مباراة استغرقت 45 دقيقة بواقع نقاط (6-11), (11-3), (11-6), (11-8).