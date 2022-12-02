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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور 2000 مشارك..

محافظ القاهرة: الدولة تولي عناية كبيرة لذوي الهمم

احتفاليه يوم التحدي
احتفاليه يوم التحدي

شاركت محافظة القاهرة أكثر من ٢٠٠٠ من أصحاب الهمم الإحتفال الذى أقامته جمعية رسالة بيوم التحدى بالحديقة الدولية بمدينة نصر. 
 

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يؤكد دائما أن المجتمع الذي يقدر أبنائه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة فيرفع من شأنهم ويثمن إنجازاتهم ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة، هو الأقرب لتحقيق آماله وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات.


وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة تولي عناية كبيرة لذوي الهمم، حيث تعتبر مصر من الدول التي يتم الإشادة بها في العمل الاجتماعي بوجه عام وفي مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم بصفة خاصة لما لها من خبرات وتجارب في هذا الشأن  .


وأكد محافظ القاهرة ان الدولة تسعى لتقديم كافة الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعاية والفرص المتكافئة لذوى الهمم لتمكينهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع .

وكان محافظ القاهرة قد قرر فتح ١٦ حديقة اليوم الجمعة بالمجان لابناء العاصمة من ذوي الهمم ، وإقامة احتفالات بعدد من المدارس المخصصة لهم .

وتشمل الحدائق التى تم فتحها بالمجان الحديقة اليابانية بحلوان، والحديقة الدولية بمدينة نصر، وحديقتى الحرية، والجزيرة بالزمالك، وحديقة الطفل بمدينة نصر، وحديقتى الفنون وأم كلثوم بالمنيل، وحديقة 6 اكتوبر بحلوان، وحديقة العاشر بمدينة نصر، وحديقة الأمل بالزاوية الحمراء، وحديقتى الربيع، والقصر بحلوان، وحديقة غرناطة بروكسى، وحديقة سكة الوايلى بحدائق القبة، وحديقة النور بالعباسية، وحديقة الورد بمدينة نصر، مع لإقامة الحفلات التي تستهدف ادخال السرور والبهجة على قلوب هؤلاء الأطفال .                         

ويوم التحدى هو مبادرة أطلقتها جمعية رسالة لتقدير أبطال التحدي، وتهدف إلى تسليط الضوء عليهم وعلى حقوقهم والتمهيد إلى دمجهم في المجتمع بشكل طبيعي، بدون أي تمييز، وتحظى المبادرة باهتمام القيادة السياسية ودعم حكومى واسع لدعم ذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة .

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القاهرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ذوي الاحتياجات الخاصة ذوى الهمم يوم التحدي

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