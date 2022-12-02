علي معلول ليس الأول .. الاعتزال الدولي يضرب تونس بعد وداع كأس العالم

ضرب الاعتزال الدولي صفوف منتخب تونس عقب الخروج من دور المجموعات في بطولة كأس العالم بقطر 2022 رغم الفوز على منتخب فرنسا بطل العالم بهدف دون رد في ختام دور المجموعات بالمونديال.

وفاز منتخب تونس على نظيره منتخب فرنسا بهدف دون رد، أحرزه وهبي الخزري في الدقيقة 58 من زمن اللقاء.

وسجل أنطوان جريزمان هدفًا لـ فرنسا في الدقيقة 98 في شباك منتخب تونس لكن تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو المعروفة بـ var.

وودع منتخب تونس بطولة كأس العالم 2022 رغم الفوز في مباراة الديوك الزرقاء ، بينما تأهل منتخب فرنسا كـ متصدر لـ المجموعة الرابعة.

اعتزال 4 لاعبين بمنتخب تونس دوليا

أكدت إذاعة ديوان إف إم التونسية أن ٤ لاعبين من منتخب تونس قرروا اعتزال اللعب دوليا عقب المشاركة في كأس العالم قطر ٢٠٢٢ وخروج المنتخب من الدور الأول.

أعلنت الإذاعة التونسية عن قرار علي معلول نجم منتخب تونس والأهلي، باعتزال اللعب الدولي.

وأكدت الإذاعة التونسية أن علي معلول نجم الأهلي، وهبي الخزري، فرجاني ساسي نجم الزمالك السابق ويوسف المساكني قد قرروا اعتزال اللعب دوليا.

المادة 10 من لوائح الفيفا

وعاشت الجماهير التونسية ليلة سعيدة رغم الخروج من بطولة كأس العالم بعد الفوز التاريخى على فرنسا بطل العالم بهدف نظيف في آخر مباريات منتخب تونس فى بطولة كأس العالم ولكن خلال الساعات الماضية فجرت شبكة راديو مونت كارلو الشهيرة مفاجأة من العيار الثقيل تهدد بها الفوز التاريخى على تونس .

وكشفت الإذاعة الفرنسية الشهيرة أن اللوائح قد تلغى فوز تونس على فرنسا وفقا للمادة 10 من لائحة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وقد يتم احتساب هدف الفرنسي أنطوان جريزمان الذي ألغاه الحكم أمس بعد العودة لتقنية الفار فى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

الإذاعة الفرنسية

وقالت الإذاعة الفرنسية ان المادة 10 من تلك اللوائح تؤكد على منع حكم المباراة من العودة لتقنية الفار فى حالة استئناف اللعب مرة أخرى وذكرت الحالات التي يحق للحكم فيها العودة للفار بعد استئناف اللعب منها حدوث سلوك غير لائق مثل البصق أو العض أو الألفاظ النابية وغيرها من تلك التصرفات السلوكية المرفوضة أو الخطأ فى تحديد الهوية فى لعبة معينة .

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، تقدمه بشكوى إلى الاتحاد الدولي “فيفا” بسبب إلغاء هدفا لمنتخب فرنسا أمام تونس، في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم (قطر 2022).

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان رسمي: "نتقدم بشكوى رسمية بعد إلغاء هدف جريزمان أمام تونس بشكل غير صحيح من وجهة نظرنا".