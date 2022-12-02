أمير مرتضى منصور يحتفل بـ عيد ميلاد يوسف أوباما

يحتفل يوسف أوباما نجم الزمالك اليوم الجمعة بعيد ميلاده الـ27 فهو من مواليد 2 ديسمبر عام 1995.

بدأ أوباما مسيرته الكروية مع ناشئي القلعة البيضاء، وفى موسم 2013 / 2014 تم تصعيده للفريق الأول لنادى الزمالك.



وحرص امير مرتضي منصور علي تهنئة يوسف أوباما وذلك عبر حسابه علي إنستجرام ونشر صورة تجمعهما وعلق قائلا "عيد ميلاد سعيد".



حقق أوباما 11 بطولة مع الزمالك، أبرزها التتويج ببطولة الدوري 3 مرات بجانب 4 ألقاب فى بطولة كأس مصر بالإضافة إلى التتويج مع الأبيض بلقب الكونفدرالية بجانب بطولتى السوبر المصرى والسوبر الأفريقي والسوبر السعودي.