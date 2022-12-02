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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. الإفتاء تحسم الجدل بشأن ظاهرة دوران قطيع الأغنام وعلاقته بنهاية العالم

دوران الأغنام
دوران الأغنام

أصدرت الإفتاء الأردنية، اليوم الجمعة، توضيحا حسمت به الجدل بعد ضجة واسعة بشأن علاقة ظاهرة دوران قطيع الأغنام التي جرى رصدها بالفيديو في محافظة الكرك جنوبي المملكة، واقتراب الساعة ونهاية الزمان.


ونقل موقع عمون الأردني عن مفتي عام الأردن، عبد الكريم الخصاونة، تأكيده عدم وجود أية علاقة للظاهرة بالدين، كما أنها ليست علامة على اقتراب الساعة".

وأوضح الخصاونة أن الباحثين "اجتمعوا وبحثوا في الأحاديث النبوية الشريفة ولم يجدوا شيئا عن هذه الظاهرة".

وكانت وزارة الزراعة الأردنية قالت عبر بيان في وقت سابق الخميس، إن "سبب الظاهرة هو أن الأغنام الأمهات كانت تبحث عن مواليدها في الحظيرة والمقسمة الى عدة حظائر داخلية بعد رجوعها من المرعى".

وأكدت الوزارة أن هذه الحركة هي مجرد (سلوك الأمومة) وقد تلاشى السلوك مباشرة بعد تواصل الأمهات مع المواليد".

ورغم هذا البيان، لا يزال كثيرون، في الأردن والعالم، غير مقتنعين بهذا التفسير ولا بغيره ويرون أن للأمر صلة بأمور ميتافيزيقية وغيبية

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