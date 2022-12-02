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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

180 ألف دولار .. المقاولون يزاحم الزمالك فى مكافأة مهاجم منتخب تونس

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري

حقق منتخب تونس بقيادة جلال القادري الفوز على نظيره منتخب فرنسا بهدف دون رد، أحرزه وهبي الخزري في الدقيقة 58 من زمن اللقاء الذى جمع بينهما فى ختام دور المجموعات بطولة كأس العالم بقطر 2022.

وودع منتخب تونس بقيادة جلال القادري بطولة كأس العالم بقطر 2022 من دور المجموعات بعدما تعادل مع منتخب الدنمارك في افتتاحية لقاءات نسور قرطاج ثم تلقى خسارة أمام نظيره منتخب أستراليا بهدف نظيف وفاز على بطل العالم منتخب فرنسا بهدف دون رد في ختام دور المجموعات.

وسجل أنطوان جريزمان هدفًا لـ فرنسا فى شباك منتخب تونس في الدقيقة 98 لكن تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو.

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مهاجم منتخب تونس ينعش خزينة الزمالك 

تنتعش خزينة نادي الزمالك والمقاولون العرب جراء مشاركة سيف الدين الجزيري مهاجم منتخب تونس فى بطولة كأس العالم بقطر 2022 منذ انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب نسور قرطاج.

ومن المقرر أن يحصل نادي الزمالك جراء إنضمام سيف الدين الجزيرى لمنتخب تونس أثناء كأس العالم بقطر 2022 على مبلغ مالي قدره 168 ألف دولار على أن يحصل نادي المقاولون العرب على مبلغ 12 ألف دولار . 

يأتي ذلك في إطار قاعدة جديدة غير معلنة بشكل رسمي، للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وهي أن كل ناد لعب معه أحد اللاعبين المشاركين في كأس العالم في آخر عامين قبل انطلاق المسابقة، حتى لو غادر ذلك اللاعب فريقه وانتقل لفريق آخر، فسيحصل ذلك النادي أيضًا على مبلغ 10 آلاف دولار يوميًا على كل يوم يتواجد فيه اللاعب مع منتخب بلاده بداية من المعسكر الإعدادي وحتى نهاية مشواره في البطولة.

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موعد عودة مهاجم منتخب تونس لـ الزمالك

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن عودة التونسي سيف الدين الجزيري إلى القاهرة خلال الأسبوع المقبل للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان اللاعب يتواجد مع منتخب تونس في بطولة كأس العالم قبل أن يودع نسور قرطاج منافسات البطولة من دور المجموعات لكأس العالم.

وكان الجزيري غاب عن الزمالك في مباراتي المصري في دور الثمانية لكأس مصر وفي الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا السبت استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة  في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم  7 ديسمبر الجاري.

وتعادل فريق الزمالك مع المصري بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخمس في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 8 نقاط يحتل المركز الخامس، في حين يرفع الفريق البورسعيدي إلى 5 نقاط يحتل بهم المركز التاسع.

قرر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية غدًا الجمعة عقب مواجهة المصري البورسعيدي التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم السبت المقبلة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم 7 ديسمبر الجاري. 
وتعادل فريق الزمالك مع المصري بهدفين لكل فريق في لقاء اليوم ليرفع الأبيض رصيده إلى 8 نقاط.

وحصد إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة الفارس الأبيض أمام المصري التي أقيمت بينهما امس باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 
وكان إمام عاشور قد سجل هدف فريقه الأول في لقاء اليوم في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، وقدم مستويات جيدة في اللقاء.

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