محسن محيي الدين: يوسف شاهين شاف عندي موهبة تعشق التحدي



كشف الفنان محسن محى الدين عن علاقته بالمخرج الراحل يوسف شاهين فى مرحلة بداياته الفنية ومشاركته معه فى أعمال درامية .



وقال " محى الدين " خلال استضافته ببرنامج بالخط العريض مع الإعلامية إيمان أبو طالب والمذاع عبر فضائية الحياة ، إن شهرته بدأت فى عام 1975 وتحول من طفل لشاب وشارك فى مسلسل على بيه مظهر مع الفنان محمد صبحى وكانت كافة الوجوه المشاركة فى بدايتهم وكانت تجربة جديدة ومفيدة له .



وأشار إلى أن مشاركته فى فيلم أفواه وأرانب حولت مسار حياته للأفضل وكان صدى التجربة قوية عند الجمهور تلاها مشاركته فى فيلم الفتيان مع المخرج يوسف شاهين ثم فيلم اسكندرية ليه وكان يرى فيه موهبة صاعدة تعشق التحدى ودعمه كثيرا وعقب " يوسف شاهين قالى انا هساعدك فى كل حاجة ما عدا مشهد هامليت ده اللى يثبت للناس انت بتعرف تمثل ولا لا ؟ ، منوها أنه تم إطلاق عليه لقب الديسكو لبراعته فى فنون الرقص