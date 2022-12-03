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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم كارو و4 سيارات بشارع البحر بطنطا

حادث تصادم بالغربية
حادث تصادم بالغربية

شهد شارع البحر الرئيسي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية منذ قليل إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم عربة كارو و4 سيارات ملاكي بسبب السرعه الزائده الجنونية وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي.

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغاً من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع حادث مروري بسبب تصادم سيارات بشكل مفاجىء.


وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء محمد شوبير مساعد مدير أمن وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث.

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وتم الدفع بسيارات الإسعاف والطوارئ إلي موقع الحادث لنقل الضحايا والمصابين .


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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