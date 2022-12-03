لكل زوج وزوجة.. الإفتاء تحذر: لا تفوتوا الفرصة بهذه الأيام الثلاثة

لاشك أن الشريعة الإسلامية قد حددت لكل زوج وزوجة ما لهما من حقوق وما عليهما من واجبات، حتى أن الشرع الحنيف قد عنى بتقوية الروابط الأسرية وتعميق العلاقة بينهما، ووضعت الكثير من نصوص الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة وصاياها لكل زوج وزوجة لتستمر العلاقة بينهما في ظل جو من الود والمحبة والمعروف.

لكل زوج وزوجة

وجهت دار الإفتاء المصرية، عدة وصايا لكل زوج وزوجة لتعميق الروابط بينهما، قائلة: لا تفوّت فرصة تستميل بها زوجك أو زوجتك نحوك، فالحرص على إظهار الود في المناسبات الدينية والاجتماعية من أفضل الفرص لتعميق الروابط الأسرية.

وحذرت «الإفتاء » عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الزوجين، ناصحة: فلا تهمل التهنئة بيوم ميلاد، أو يوم زواج، أو يوم نجاح، ونحو ذلك، ففي الحديث قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ»، والأهل هم أولى الناس بهذا.

وأوصت : كن لطيفًا في ردود أفعالك، وليكن كلٌّ منكما معتدلًا في تعامله مع زوجه، فلا يظلمه ساعة الغضب، ولا يعينه على الظلم ساعة الرضا، فعن الحسن رضي الله عنه وقد أتاه رجل، فقال: إن لي بنتا أحبها وقد خطبها غير واحد، فمن تشير عليّ أن أزوجها؟ قال: “زوجها رجلًا يتقي الله، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها”. فلا يغلبن أحدكما طبعه فيظلم الآخر.