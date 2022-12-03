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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قصور الثقافة تطلق فعاليات ملتقى أهل مصر للشباب بالأقصر

صدى البلد

بدأ بمحافظة الأقصر،  فعاليات الملتقى الثقافي لشباب أهل مصر من أبناء المناطق الحدودية، والذى ينفذ من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة  دكتورة حنان موسى، وبإشراف أحمد يسرى مدير عام ثقافة الشباب والعمال، بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، ويستمر حتى 7 ديسمبر الجارى.

 

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وفى إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بضرورة الدمج بين شباب المناطق الحدودية مع محافظات الجمهورية لتبادل الرؤى والثقافات بجانب تعليمهم بعض احرف التراثية والفنية.

 

استهلت الفعاليات بتنفيذ الورش الفنية في مجالات أشغال الجلود للدكتور ماجد حماد، حيث استعرض مع الشباب المشارك في الورش أنواع الجلود وكيفية اختيارها وكيفية التعرف على الجلد الطبيعي وأماكن شراؤه، ثم التحضير لعمل المنتج سواء شنطة أو برواز أو محفظة، والأدوات المستخدمة في عمل هذه المنتجات.

 

كما قام الفنان عمرو فهمي بتعريف الشباب المشارك بالورشة على كيفية عمل كاريكاتير والأبعاد الخاصة بعمله، تلي ذلك ورشة أشغال النحاس للأستاذ دكتور علام محمد علام، وقام بتعريف الشباب على الأدوات المستخدمة وكيفية التفريق بين النحاس في أي معدن أخر، وطرق عمل أشكال كثيرة.

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وفي ورشة الديكوباج قدمت الفنانة رانيا المهدي مجموعة من المعلومات حول هذا الفن وأهميته والأسطح التي يستطيع الفرد أن يقوم بالعمل عليها، والألوان المستخدمة والأدوات، إضافة إلى كيفية تفنيش القطعة الفنية، وفي ورشة الخيامية قدم الفنان كريم خلف مجموعه من المعلومات حول الخيامية وأنواع الأقمشة المستخدمة في عمل قطعة خيامية قيمة، وفي ورشة النسيج المستحدث للمهندسة ناهد أمين، استعرضت مجموعة الخيوط المستخدمة في عمل المكرمية والخداديات والتابلوهات والشنط.

قام المخرج أحمد أبو عميرة بتعريف الشباب على أدوات العمل المسرحي فى ورشة المسرح، وطريقة إعداد الممثل، وما هي أدوات الممثل التي يستطيع من خلالها تقمص الشخصية؛ واستعرض د. محمد غالب فى ورشة الرسوم المتحركة التكنيك الخاص بعمل التماثيل الصغيرة وكيفية تحريكها وتلوينها وتحضيرها، وتعريف الشباب المشارك في الورشة كيفيه عمل فيلم رسوم متحركة، وفي ورشة الربط والعقد للفنانه د. دينا طريف استعرضت مع الشباب أنواع القماش الذي يصلح للصباغة، وأهمية الصباغة على البارد والأدوات المستخدمة فيها، أما ورشة النحت على الصدف فقدم  خلالها الفنان جلال عبد الخالق المعلومات القيمة للشباب حول كيفية تمهيد الصدف للنحت عليه، موضحا الخدمات المستخدمة والآلات الخاصة بذلك، وفي ختام اليوم قام الشباب باستعراض كافة المنتجات التي تم انتاجها.

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