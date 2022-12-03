فيديو تفصيلي لـ ردود فعل الشارع الفلسطيني بعد فوز المنتخب المغربي

عرضت فضائية “يورو نيوز” تقريرا عن ردود فعل الشارع الفلسطيني بعد فوز المنتخب المغربي.





وسادت أجواء من السعادة والسرور في القدس المحتلة ومدن مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد فوز المنتخب المغربي على نظيره الكندي الخميس ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي.

ويتابع الجمهور الفلسطيني مباريات كأس العالم من الدوحة بفخر، لاستضافة دولة عربية لأول مرة كأس العالم وبأجواء حماسية.

ويحظى أسود الأطلس على تشجيع فلسطيني كبير، لأدائه الرياضي خلال المباريات الثلاثة التي خاضها، وأيضا بمشاعر التقدير والاعتزاز لوجود فريق عربي في المنتخبات المشاركة في البطولة.

ويقول أحد المشجعين في القدس المحتلة:" "نحن سعداء بفوز جيراننا العرب، المغرب، إنه رائع وشرف لنا جميعاً في المونديال تأهله للدور 16 ، فخورون بالمغاربة وملكهم، مبروك ".



وتقول مشجعة ضمن مجموعة من السيدات يحملن أعلام للمغرب: "نشاهد مباراة المغرب ونتمنى لهم التوفيق وأن يفوزوا في المباراة القادمة من هنا مدينة القدس".