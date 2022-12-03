عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طارق سليمان مديرا فنيا للنادى المصري ومحمد عبدالمنصف مدربا للحراس

أكد رجب عبد القادر المتحدث الرسمى باسم النادى المصري الاستغناء عن الكابتن إيهاب جلال وجهازه الفنى المعاون من القيادة الفنية للفريق.

وقال المتحدث الرسمى للنادى المصري ونائب رئيس المجلس ان القرار جاء فى ضوء الأحداث التي شهدتها مباراة المصري والزمالك التى اقيمت اول من امس الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

وأضاف نائب رئيس المصري أنه بناء على تلك الأحداث، قامت إدارة النادي باستدعاء المدير الفنى للفريق الأول ايهاب جلال للتحقيق معه بواسطة المستشار القانوني للنادي إلا أنه لم يمتثل للحضور ، لذلك تم اعتماد الجزاء اللازم والذى يتناسب مع ما تم.

أصدقاء السعادة.. محافظ بورسعيد يشهد احتفالية التعليم باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

محافظ بورسعيد يناقش مع لجنة الإدارة المحلية تدريب العاملين على الوسائل التكنولوجية


وأعلن نائب رئيس المصري أنه بناء على الأحداث وتوابعها  قرر مجلس ادارة النادي  الاستغناء عن  الكابتن إيهاب جلال وجهازه المعاون وتشكيل جهاز فنى يتكون من :
الكابتن طارق سليمان. 
الكابتن مجدى الشناوى.
الكابتن محمود عبد الحكيم.
الكابتن محمد عبد المنصف مدربا للحراس. 

وذلك لحين اتمام التعاقد مع مدير فنى للفريق.

المصري اخبار النادي المصري أخبار رياضة بورسعيد إيهاب جلال محمد عبد المنصف المصري والزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1900 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

قريبا.. إضافة خانة جديدة بـ البطاقة الشخصية ورخصة القيادة| تفاصيل

على الهواء.. خناقة خالد الغندور وهشام حنفي وسيف زاهر بسبب ركلة جزاء الأهلي.. فيديو

بعد واقعة الكرباج.. وزير الصحة في مستشفي قويسنا المركزي

بعد وصوله لـ 1900 جنيه.. تحذير هام بشأن شراء الذهب

صدى البلد يرصد أول فيديو للأتوبيس الترددي الجديد قبل سيره على الدائري.. بث مباشر

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

كواليس رحيل مدرب غزل المحلة وصراع بين المصري والإسماعيلي للتعاقد معه .. فيديو

ترشيحاتنا

صعود جنوني.. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1610 جنيهات

أهم الخدمات التي تقدمها المكتبة القومية الزراعية المصرية.. انفوجراف

رسميا.. المصري يعلن إقالة إيهاب جلال من تدريب الفريق

رسوم ATM جديدة.. ماذا ينتظر عملاء البنوك نهاية الشهر الجاري؟

عصفورين بحجر.. هل يفلح تحديد سعر البترول الروسي في وقف أهداف بوتين؟

سخر من وزنها.. تغريدة عن سيدة نيجيريا الأولى تضع طالبا في مأزق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القماش واللون.. ناقد أزياء يعلق على فستان نادين نجيم بمهرجان البحر الأحمر|شاهد

سمكة عملاقة في صحراء السعودية..صورة تثير الجدل

بفستان ملفت.. أمينة خليل تبهر متابعيها بإطلالتها في جدة| شاهد

بسبب ابنته.. لحظة بكاء الفنان السورى غسان مسعود من الفرحة|صور

فيديو

الأغلى في العالم.. حكاية بنطلون جينز بـ مليون ونصف

الدخان الأسود غطى السماء.. كواليس انفجار أكبر خزان نفطي بتركيا| تغطية خاصة

الممرضات اتضربوا.. التفاصيل الكاملة لحادث مستشفى قويسنا| تغطية خاصة

الجواز مش جاي معايا .. فيديو يكشف علاقة عمر كمال وطليقة الفيشاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ