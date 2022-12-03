طارق سليمان مديرا فنيا للنادى المصري ومحمد عبدالمنصف مدربا للحراس

أكد رجب عبد القادر المتحدث الرسمى باسم النادى المصري الاستغناء عن الكابتن إيهاب جلال وجهازه الفنى المعاون من القيادة الفنية للفريق.

وقال المتحدث الرسمى للنادى المصري ونائب رئيس المجلس ان القرار جاء فى ضوء الأحداث التي شهدتها مباراة المصري والزمالك التى اقيمت اول من امس الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

وأضاف نائب رئيس المصري أنه بناء على تلك الأحداث، قامت إدارة النادي باستدعاء المدير الفنى للفريق الأول ايهاب جلال للتحقيق معه بواسطة المستشار القانوني للنادي إلا أنه لم يمتثل للحضور ، لذلك تم اعتماد الجزاء اللازم والذى يتناسب مع ما تم.



وأعلن نائب رئيس المصري أنه بناء على الأحداث وتوابعها قرر مجلس ادارة النادي الاستغناء عن الكابتن إيهاب جلال وجهازه المعاون وتشكيل جهاز فنى يتكون من :

الكابتن طارق سليمان.

الكابتن مجدى الشناوى.

الكابتن محمود عبد الحكيم.

الكابتن محمد عبد المنصف مدربا للحراس.

وذلك لحين اتمام التعاقد مع مدير فنى للفريق.