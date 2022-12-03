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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دمروا بيتها بسبب الحجاب .. إيران تنتقم من بطلة التسلق صاحبة الميداليات المتعددة

إيران تنتقم من بطلة
إيران تنتقم من بطلة التسلق صاحبة الميداليات المتعدة

أفادت وسائل إعلام إيرانية أن سلطات طهران هدمت منزل عائلة بطلة التسلق إلناز ركابي التي كانت قد خطفت الأضواء هذا الخريف بعد أن لعبت في بطولة عالمية من دون حجاب.

وقالت شبكة "سي إن إن" إنها حصلت على مقاطع مصورة من وكالة أنباء "إيران واير" المؤيدة للإصلاحيين تظهر المنزل المدمر وميداليات ملقاة على الأرض.

وأضافت أن رجلا يظهر في المقطع المصور وهو يصف ما حدث للمنزل، كما يظهر داود شقيق ركابي وهو يبكي.

ووفقا لوكالة "إيران واير" فإن داوود هو أيضا بطل في رياضة التسلق وحاصل على عشر أوسمة ذهبية.

ويقول الرجل الذي كان يصور اللقطات، ولا تُعرف هويته، أثناء التصوير إن "هذه هي نتيجة العيش في هذا البلد.. بطل وطني مع العديد من الميداليات وعمل بجد لجعل بلده فخورا به، يرشون برذاذ الفلفل ويهدمون منزلا مساحته 39 مترا مربعا ويغادرون المكان".


وتؤكد شبكة "سي إن إن" الإخبارية أن ليس من الواضح متى جرت عملية هدم المنزل، كما لا يمكنها التأكد بشكل مستقل ما إذا كان المنزل قد دُمر بأمر من الحكومة.

ولم تعلق السلطات ولا وسائل الإعلام الموالية للدولة بشكل علني على العملية.

وكانت ركابي اكتفت في المنافسات النهائية لمسابقة آسيوية جرت في أكتوبر الماضي، بوضع عصبة على الرأس، في خطوة فسرت على أنها تأييد للاحتجاجات التي تشهدها إيران في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وشكلت خطوة ركابي مخالفة لقواعد اللباس التي يجدر بالإيرانيات التزامها لدى مشاركتهم في مسابقات خارجية، ومنها تغطية الرأس بالكامل.

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