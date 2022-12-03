بحضور وزير قطاع الأعمال.. زراعة النواب تناقش تدنى أسعار توريد القطن

تشهد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب الاثنين، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، إبراهيم الديب، عبدالحميد دمرداش، عامر الشوربجى، السيد رحمو، مجدي ملك، بشأن تدنى أسعار توريد القطن مما حمل الزراع بخسائر فادحة.بحضور المهندس محمود مصطفى كمال، وزير قطاع الأعمال العام.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من حسن عبدالوهاب، بشأن عدم موافقة مديرية الزراعة والوحدات المحلية بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط على إقامة أسوار حول مجاميع الري والسواقي الواقعة داخل الكتل السكنية مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وتناقش أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة المصري، بشأن انتشار ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية لتنفيذ بعض المشروعات بمدخل محافظة الإسكندرية رغم توافر ظهير صحراوي للمدينة.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد طلبة، بشأن عدم تخصيص حصة من مياه الري لفرع رقم (9) على ترعة أم الريش ري السلام التابعة لإدارة ري المنزلة بقرية البياضية مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعلية.

فيما تعقد لجنة التعليم و البحث العلمي موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال، بشأن شكوى طلاب جامعة دمنهور من إجبارهم على شراء الكتاب الجامعي الورقي رغم تحويله إلى إلكتروني ورفعه عبر المنصات الإلكترونية بالجامعات.

وتناقش خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لانتظام الدراسة بالجامعات التكنولوجية. بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

بينما تناقش لجنة السياحة و الاثار الاثنين الاستماع الى د أحمد عيسى أبو حسين، وزير السياحة والآثار وزير السياحة والآثار بشأن خطة الوزارة فيما يخص قطاع الآثار في المرحلة القادمة.