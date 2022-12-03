بايدن في البيت الأبيض يتصدى لكرة لاعب بالمنتخب الأمريكي ركلها من الدوحة|فيديو

ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقطع فيديو يعرب عن تمنيه بالتوفيق لـ منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم في كأس العالم، وقائده تايلر آدامز، قبل مواجهة اليوم السبت، ضد منتخب هولندا.

ويلتقي المنتخب الأمريكي مع المنتخب الهولندي، في دور خروج المغلوب من دور الستة عشر من البطولة.

وتم تصوير لاعب خط الوسط آدمز في جلسة تدريبية أقيمت في ملعب الغرافة بالدوحة، والكرة عند قدميه، ويصيح أمام الكاميرا: “يا سيدي الرئيس - أحضر!”.

وظهر بايدن مشجعا فريق منتخب بلاده في حديقة البيت الابيض ممسكا بالكرة التي ركلها آدامز من قطر، ليلتقطها الرئيس الأمريكي في مكانه بواشنطن.

وكان بايدن يرتدي وشاحه الأمريكي وهو يلتقط الكرة، ويقول: 'إنها تسمى كرة القدم، انطلقوا يا منتخب الولايات المتحدة! أنتم يا رفاق ستفعلون ذلك!'.

وغرد بايدن على تويتر، تغريدة مصحوبة بذات الفيديو: "ركلة جيدة، تايلر آدامز، دعنا نذهب، USMNT!'. في إعلان عن تنظيم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مونديال كأس العالم المقبل 2026.

ويشهد منتخب الولايات المتحدة أفضل أداء له على الإطلاق في كأس العالم؛ من خلال الوصول إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

كما أرسل بايدن رسالة إلى المنتخب الأمريكي قبل انطلاق البطولة في قطر، عندما تحدث إلى المدرب جريج برهالتر، وفريقه، عبر الهاتف وقال: “يا رفاق، أعلم ان لديك بعض من أفضل اللاعبين في العالم في فريقك، وأنت تمثل هذا البلد، وأنا أعلم أنك ستفعل قلبك، لذلك دعونا نصدمهم جميعًا”.

وأضاف "حافظ على ثقتك، والعب بأقصى ما تستطيع وأنت تعرف ذلك، وزملائك في الفريق والبلد بأسره يدعمونك'.