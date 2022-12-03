مؤسسة أبوالعينين الخيرية تطوف قنا بقوافل «ستر وعافية» بمشاركة التحالف الوطني |شاهد

مازالت قوافل الخير تطوف قرى ونجوع محافظات مصر لتقديم الدعم لمن يستحقون من خلال قوافل ستر وعافية لمؤسسة أبو العينين الخيرية بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التى انطلقت صباح اليوم ومستمرة للغد فى قرى الطويرات ودندرة بمحافظة قنا.



وتابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، فعاليات القافلة التنموية الشاملة، بمقر مدرسة الطويرات الإعدادية المشتركة ومركز شباب القرية، وسط إقبال كبير من أهالى قرية الطويرات.



وتستهدف قافلة ستر وعافية مساعدة 20 ألف مواطن ومستحق من أهالى هذه القرى من خلال توزيع البطاطين واللحوم وعبوات مواد تموينية كاملة ومعارض ملابس بأسعار مخفضة، بالإضافة لحملة طرق الأبواب لمساعدة المتعففين وكبار السن بتقديم لحوم أو طرود سلع غذائية وبطاطين.



وعلى صعيد التمكين الاقتصادي تقدم القافلة تمويلاً لبعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخري.

ويرافق قافلة الستر قافلة طبية بتخصصات مختلفة تقدم توعية صحية عن كيفية الوقاية والمحافظة على صحتهم ( قياس الضغط والسكر) والتوعية بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالإضافة لبرنامج توعية للأطفال مع كرنفال هدايا ولعب مختلفة لهم.



بالإضافة الى الكشف المبكرعن سرطان الثدى وتشمل القافلة الكشف وتقديم الأدوية مجانًا فى أكثر من 11 تخصصًا (باطنة - جلدية - رمد - اسنان - نسا - انف واذن وحنجرة - عظام - القدم السكري - اطفال - خدمات تنظيم الاسرة) وقياس النظارات وتجهيزها وقياس وتركيب أجهزة تعويضية.



يشارك في تنفيذ وتنظيم قافلة “ستر وعافية” فوق الـ 2000 متطوع وموظف وتنفيذي.

يأتى تنفيذ قوافل "ستر وعافية" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقاً ووفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.



وسبق وانطلقت قافلة مؤسسة أبو العينين مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى محافظة سوهاج، والتي جاءت تحت شعار "ستر وعافية1" وذلك بقرية أولاد عليوه بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، فيما انطلقت قافلة "ستر وعافية2" بمركز كفر شبين بمحافظة القليوبية، بينما استهدفت قافلة "ستر وعافية 3" أهالينا بقرية البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة .



ووصلت قافلة "ستر وعافية 4" إلى قرية القاشة التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ وقافلة "ستر وعافية 5" قرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية أما قافلة "ستر وعافية 6" فخدمت أهالي قري غزالة والحجايزة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية و القافلة السابعة وصلت لأهالينا بقرية الحضص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية .

جدير بالذكر أن مؤسسة أبو العينين الخيرية هى مؤسسة ذاتية التمويل لا تقبل التبرعات وأسسها النائب محمد أبو العينين منذ 40 عاماً لخدمة المصريين فى كل مكان .

