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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يهزم الترسانة في دوري سيدات اليد

الزمالك يهزم الترسانة
الزمالك يهزم الترسانة في دوري سيدات اليد

فاز الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك على نظيره الترسانة بنتيجة 38-21 باللقاء الذي جمعهما اليوم السبت بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء ضمن منافسات الدور الأول لبطولة الدوري.
يذكر أن الفريق فاز على هليوليدو 15/23 بالجولة السابقة التي جمعت بين الفريقين أمس الجمعة بصالة الأخير.
وقرر الجهاز الفني للفريق استئناف التدريبات الجماعية غداً الأحد بالصالة المغطاة بالنادي استعداداً للمواجهات المقبلة.
ومن المقرر أن يلاقي فريق سيدات اليد نظيره سبورتنج بالجولة المقبلة من الدور ذاته الجمعة المقبل في تمام الثانية ظهراً بملعب الأخير بالإسكندرية.
ويقود الجهاز الفني لسيدات يد الزمالك: قاسم إبراهيم مديراً فنياً،وعادل خيري مدرباً عاماً،ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمى،وأشرف حسين محللاً للأداء،وحسن شاكر مدير إداري القطاع ، ورغدة أحمد طبيبة ،وهبة حسنين مديرة إدارية للفريق 

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