يارت نتعلم منه| نيفين منصور: مجدي يعقوب رمز مصري ويعمل فى صمت

أعربت الإعلامية نيفين منصور، عن سعادتها و فرحتها، بعد تنصيب الدكتور الكبير مجدي يعقوب، كأول رئيس شرفي للجامعة البريطانية في مصر.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن مجدي يعقوب رمز من الرموز المصرية التى تستحق على الاحترام و التقدير، والتى تعمل فى صمت.

ولفتت إلى أن مجدي يعقوب لديه هدف يسعى له، وقبل الهدف عمله بضمير، وأن مجدي يعقوب، قام بعلاج الكثير من الأطفال، بجميع دول العالم.

وأشارت إلى أن مجدي يعقوب متواضع، ويعمل من أجل شفاء الكثير من المواطنين، و تمنت أن يضعه الأطباء فى مصر، مثال و يتم العمل مثله.