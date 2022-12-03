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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

يارت نتعلم منه| نيفين منصور: مجدي يعقوب رمز مصري ويعمل فى صمت

مجدي يعقوب
مجدي يعقوب

أعربت الإعلامية نيفين منصور، عن سعادتها و فرحتها، بعد تنصيب الدكتور الكبير مجدي يعقوب، كأول رئيس شرفي للجامعة البريطانية في مصر.

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الجامعة البريطانية : تنصيب مجدي يعقوب رئيسًا شرفيًا لإنجازاته بمصر والمملكة المتحدة

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اليوم.. تنصيب الدكتور مجدي يعقوب رئيسًا شرفيًا للجامعة البريطانية

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن مجدي يعقوب رمز من الرموز المصرية التى تستحق على الاحترام و التقدير، والتى تعمل فى صمت. 

ولفتت إلى أن مجدي يعقوب لديه هدف يسعى له، وقبل الهدف عمله بضمير، وأن مجدي يعقوب، قام بعلاج الكثير من الأطفال، بجميع دول العالم.

وأشارت إلى أن مجدي يعقوب متواضع، ويعمل من أجل شفاء الكثير من المواطنين، و تمنت أن يضعه الأطباء فى مصر، مثال و يتم العمل مثله.  

 

نيفين منصور مجدي يعقوب الرموز المصرية الأطباء

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