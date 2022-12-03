صدمة في انتظار أسامة نبيه بعد قرار رحيله عن نادي الزمالك

تلقي أسامة نبيه المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صدمة كبيرة بعد تردد أنباء عن رحيله عن القلعة البيضاء من أجل تولي القيادة الفنية لنادي غزل المحلة خلفا لليوناني بابا فاسيليو.

وأكد مصدر، أن أسامة نبيه يدرس الرحيل عن الجهاز الفني للزمالك في الفترة الحالية لأسباب خاصة.

وأضاف المصدر، أن الأنباء الواردة لمسؤولي الزمالك تفيد بأن أسامة نبيه يمتلك عرضاً من نادي غزل المحلة، ويدرس فكرة الرحيل عن الزمالك لهذا السبب.

صدمة أسامة نبيه في حالة رحيله عن نادي الزمالك

ويرفض جماهير نادي غزل المحلة، تولي أسامة نبيه القيادة الفنية للفريق الأول، عكس ما يروج البعض.

جاء ذلك عقب اعتراف نبيه علنا، خلال حديث سابق بأحد البرامج التلفزيونية، بتفويت مباراة الزمالك في نهائي الكأس حينما كان لاعبا بفريق غزل المحلة، ليشعل غضب مشجعي المحلة حينها.

الزمالك ينفي تعديل داخل الجهاز الفني للزمالك

كان مسؤولو الزمالك نفوا نيتهم في إجراء تعديلات على الجهاز الفني للزمالك، ولكن رغبة أسامة نبيه قد تحول دون ذلك.

ويستعد الزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا تصعيد 4 لاعبين من قطاع الناشئين لتدريبات الفريق الأول اليوم السبت .



وشهد تدريب اليوم مشاركة رباعي فريق الشباب مواليد 2003 وهم طارق علاء ومصطفى بسيوني ثنائي خط الوسط ومحمد كمال "اوماجا" مدافع الفريق وزياد الباسل الظهير الأيسر.

وخاض الرباعي التقسيمة الفنية مع لاعبي الفريق الأول خلال المران الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

يخضع المغربي زكريا الوردي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تأهيلي منفرد في صالة الجيمانيزيوم على هامش تدريبات الأبيض من أجل تجهيزه للفترة المقبلة.

ويؤدي الوردي تدريبات تأهيلية منفردة بسبب الإصابة التي يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

يعود التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة يوم الإثنين المقبل للانتظام في تدريبات الأبيض استعدادا للمباريات المقبلة.

وكان الجزيري تواجد في قائمة منتخب تونس بكأس العالم 2022 قبل أن يودع نسور قرطاج المونديال من الدور الأول.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح الجزيري راحة لمدة يومين بعد انتهاء مشوار منتخب تونس بمواجهة فرنسا يوم الأربعاء الماضي على أن يعود اللاعب إلى القاهرة يوم الإثنين المقبل للانتظام في تدريبات الأبيض.

ويستعد الزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.