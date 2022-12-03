خبيرة مصرفية توضح أسباب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه

قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إن سبب أزمة الدولار خلال الفترة الأخيرة هي جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،: " مصر دولة مستوردة وهناك مصانع طالبت بوجود دولار فأصبح الطلب على العملة أكثر من المعروض.

وأضافت الدماطي،:" قيمة الجنيه انخفضت أمام الدولار منذ مارس الماضي حتى الآن بنحو 60%، مع ارتفاع نسبة التضخم، حيث وضعت الدولة خطة لضبط الوضع وهو ما يسهم في طمأنة المستثمر، مع جعل سعر الصرف مرن، معلقة: “الدولار لسه هيقوى أمام العملات الأخرى".

