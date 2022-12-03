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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: 400 مليون عربي يدعمون المغرب في المونديال |فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

هنّأ الإعلامي أحمد موسى، المنتخب المغربي بالتأهل لدور الـ16 من كأس العالم 2022، قائلاً: "مبروك للشعب المغربي الشقيق".

 

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صباح البلد يهنئ منتخب المغرب على الصعود لدور الـ16 في كأس العالم

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محمد رمضان مهنئا منتخب المغرب : منها إلى أعلى يا أبطال

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "منتخب المغرب أمامه مباراة صعبة أمام إسبانيا في دور الـ 16".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  العالم العربي احتفل بالمنتخب المغربي الشقيق بعد التأهل لدور الـ16 بالمونديال ". .


وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "منتخب المغرب هو المنتخب الوحيد الذي يمثل العالم العربي، ومنتخب المغرب مشرفنا في  المونديال ".

 

 ولفت الإعلامي أحمد موسى:" 400  مليون عربي يدعمون المنتخب المغربي في المونديال،  ونأمل أن يحقق المغرب الانتصار على اسبانيا “، مضيفا: ”مدرب المغرب مدرب محترم وطني استطاع أن يصل بالمنتخب المغربي لدور الـ 16 ".


 

أحمد موسى المغرب المونديال قطر اخبار التوك شو

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