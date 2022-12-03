أحمد موسى: 400 مليون عربي يدعمون المغرب في المونديال |فيديو

هنّأ الإعلامي أحمد موسى، المنتخب المغربي بالتأهل لدور الـ16 من كأس العالم 2022، قائلاً: "مبروك للشعب المغربي الشقيق".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "منتخب المغرب أمامه مباراة صعبة أمام إسبانيا في دور الـ 16".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" العالم العربي احتفل بالمنتخب المغربي الشقيق بعد التأهل لدور الـ16 بالمونديال ". .



وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "منتخب المغرب هو المنتخب الوحيد الذي يمثل العالم العربي، ومنتخب المغرب مشرفنا في المونديال ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" 400 مليون عربي يدعمون المنتخب المغربي في المونديال، ونأمل أن يحقق المغرب الانتصار على اسبانيا “، مضيفا: ”مدرب المغرب مدرب محترم وطني استطاع أن يصل بالمنتخب المغربي لدور الـ 16 ".



