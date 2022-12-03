بلاش مضاد حيوي .. القصة الكاملة لمصرع الطفل كريم بالدقي بسبب حقنة

انتاب رواد السوشيال ميديا حالة من القلق بعد تداول منشورات عن زيادة حالات وفيات الأطفال بسبب حقنة مضاد حيوي يصفها الأطباء لحالات البرد وارتفاع درجة الحرارة وكان آخر تلك الحالات مصرع الطفل كريم عادل البالغ من العمر عامين ونصف العام داخل مستشفى بالدقي بعد حقن طبيبة له بمضاد حيوي بدعوى اصابته بالتهاب رئوي.

كريم مات

وتجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع الطفل كريم بعد تحرير والدته محضرا بقسم شرطة الدقي تتهم فيه الطبيبة والمستشفى بالإهمال الطبي والتسبب في قتل طفلها بعد اعطائه حقنة مضاد حيوي رغم رفضها لذلك كون طفلها لم يتناول اي مضاد حيوي منذ ميلاده.

ارتفاع في درجة الحرارة

وكشفت التحقيقات، أن الطفل "كريم" وشقيقه عمار توجهت بهما والدتهما الى مستشفى بالدقي بعد اصابتهما بارتفاع في درجة الحرارة ذهب للمستشفى مصابا بارتفاع في درجة حرارته، فأمرت طبيبة الطوارئ باعطائهما حقنة مضاد حيوي خاصة الطفل الاصغر لأنه مصاب بالتهاب رئوي.

إصرار الطبيبة

واستمعت النيابة لأقوال الأم المبلغة ضد الطبيبة والممرض، أنها أبلغت الطبيبة أن نجلها لم يأخذ مضاد حيوي منذ مولده، فنهرتها الطبيبة بحجة انها لا تفهم في الطب وأصرت على إعطائه حقنة مضاد حيوي لأنه مصاب بالتهاب رئوي، وبعد إعطاء الحقنة، شعر بحالة إعياء وتشنج جسده وتوفى في الحال، لتصمم الطبيبة أنه على قيد الحياة، وتأمر بإدخاله الرعاية المركزة، في محاولة لاخفاء الامر.

بلاغ

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوفاة طفل ويدعى "كريم"، وكشفت تحريات رجال المباحث الطفل كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وتناول حقنة مضاد حيوي، أسفر عن إصابته بحالة إعياء، أدى إلى وفاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.