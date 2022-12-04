هيدي كرم: وقت طلاقي شعرت بالفشل في الحافظ على بيتي

قالت الفنانة هيدي كرم؛ إن الزواج مشروع عمر بالنسبة للمرأة في حالة النجاح، وفي حالة الطلاق تعتبر أنها فشلت في أهم مشروع حتى وإن كان القرار قرارها؛ موضحة أنها عندما قررت الانفصال عن زوجها شعرت بالفشل لأنها لجأت لهذا الحل ولم تستطيع الحفاظ على بيتها.

وأضافت هيدي كرم خلال لقاءها في برنامج عقارب الساعة المذاع على قناة النهار الفضائية؛ أنه على الرغم من أن يوم الطلاق كان أسود في حياة عائلتها، لكنه قرار أبيض بالنسبة لها لأنه من اختيارها وهو أمر جعلها أكثر راحة.



وتابعت هيدي كرم، أنه في أوقات كثيرة تقابل ناس ويأتيها شعور أنها بإمكانها إكمال حياتها بشكل أفضل، مشيرة إلى أنه عندما تكون المرأة خاضت تجربة ولم تنجح فتفكر مليون ألف مرة قبل اتمام أي علاقة أخرى.