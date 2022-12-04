نقيب المهن التمثيلية: لا نفهم الفاتورة الإلكترونية وأناشد المسئولين تأجيلها

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن الفنانين لا يمتنعون من دفع الضرائب المستحقة عليهم ولكنهم لا يفهمون طريقة العمل بالفاتورة الإلكترونية ويريدون أن يجلس معهم أحد ويعرفهم كيفية استخدام الفاتورة الإلكترونية.

وأضاف أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أنه يناشد وزارة المالية والمسئولين بإرجاء العمل بالفاتورة الإلكترونية حتي يتمكن الفنانين من طريقة العمل بها أولا ثم يتم تطبيقها عليهم بعد ذلك.

وتابع أشرف زكي أنه سأل عن الفاتورة الإلكترونية من قبل وقالوا له إن هذه الفاتورة ستكون للشركات، وبعد ذلك قالوا إنها ليست للشركات فقط، موضحا أن الفنانين لا يعلمون شيئا عن الفاتورة الإلكترونية نهائيا.

https://fb.watch/hbwLhJnDcQ/?mibextid=NnVzG8