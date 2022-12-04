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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادين لبكي: أدعم الحراك بإيران والسينما الكلاسيكية في مواجهة المنصات

نادين لبكي - محمد
نادين لبكي - محمد التركي

تحدثت الممثلة والمخرجة والكاتبة نادين لبكي بشكل واضح عن دعمها للحراك في إيران خلال ندوة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عقب حصولها على جائزة variety العالميّة السينمائيّة.

وقام ستيفن جادوس بمحاورتها عن أعمالها كممثلة وعلاقتها بفريق عملها كمخرجة، وقالت إن السينما يجب أن تستمر جنبا إلى جنب مع المنصات، والشاشة الكبيرة تظل مع الصغيرة، ولا يجب أن تحتل المنصات المرتبة الاولى، ويجب أن نحارب من أجل استمرار السينما الكلاسيكية.

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وأضافت نادين لبكي: “المنصات لها ميزات كبيرة ، فهي أرخص بالطبع، وتوفر المشاهدة في المنزل في أريحية، وأعتقد أن المهرحانات نفسها هي جزء من هذه المعركة الهامة لأنها تقديم الأفلام للمشاهدين عبر شاشة كبيرة، وتدعم المواهب والأصوات الصاعدة”.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 

المهرجان يقدم باقة متنوعة من أحدث وأهم الإنتاجات العربية والعالمية ولاسيما السعودية، ويضم 11 برنامجًا، يشمل نخبة من أفضل الأفلام السينمائية والتلفزيونية والتفاعلية، العربية والعالمية، للمشاهدين السعوديين، والعالم أجمع، على حد سواء.

ويلتزم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدعم صناعة السينما وتمكين صانعيها على كل من المستوى المحلّي والإقليمي والدولي، ويعني بأصحاب القصص والحكايات الذين يساهمون في إثراء الثقافة السينمائية.

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