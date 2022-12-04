أخبار التكنولوجيا.. تطبيق مصري يسبق الرادار في اكتشاف الطائرات وتطبيق لتوجيه السائحين للمحطات

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت تسريبات أن شركة آبل الأمريكية ستجري تغييرات كبيرة على التصميم الخاص بهواتف iPhone 15 القادمة ، حيث من المحتمل أن تحصل الهواتف على حواف دائرية، كما سيتم تصنيع الهواتف من التيتانيوم titanium .



أصدرت شركة آبل الأمريكية تحديث iOS 16.1.2 لمستخدمي هواتف آيفون من الفئات الأحدث، مع عدد من الميزات المهمة التي تشمل إصلاحا للأخطاء التقنية والفنية، وأيضا الثغرات الأمنية التي يمكن استغلالها لاختراق المستخدمين.



مع كثرة استخدام تطبيق الدردشة الأشهر WhatsApp واتساب لأغراض متعددة مثل مراسلة الأصدقاء والعائلة وزملائك في الدراسة أو العمل، يصبح من الصعب للغاية الاستمرار في الرد على جميع الرسائل خاصة مع ضيق الوقت والانشغال في مهام كثيرة، يسبب هذا الأمر مشكلة اجتماعية كبيرة وهي أن تخسر بعض علاقتك الاجتماعية نتيجة عدم الرد على رسائلهم.



لطالما شكلت أزمة النقل والمواصلات كابوسا للحكومات والمواطنين على حد سواء، لأسباب كثيرة إما من خلال الازدحام في الدول ذات الكثافة السكانية العالية، لدرجة أن ساعة الذروة في بعض المدن الكبيرة على مستوى العالم، قد يعتبرها البعض معايشة حقيقية لفيلما من أفلام الرعب، أو من ناحية صعوبة الوصول لوسائل النقل بالنسبة للسائحين أو المغتربين داخل الدولة.



نعاصر زمنا تشكل فيه التكنولوجيا عاملا أساسيا في حسم الحروب والمعارك وأيضا كل مناحي الحياة، ومن يتتبع أهم المحطات في إدارة الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة، والطريقة التي تمت إدارتها بها، سيجد أن هذه الحرب شهدت تحولا غير مسبوق، بداية من تكوين ما يسمى الجيش الإلكتروني، والاعتماد على خدمة ستارلينك للإنترنت الفضائي، وأيضا ما عرف بحرب "Netwar" أو حرب الشبكات، والتي يمكنها تدمير مؤسسات كاملة على نطاق واسع مثل شبكات الكهرباء والمياه وغيرها من بعد.



يعد واتساب WhatsApp، أحد تطبيقات المراسلة الفورية الأكثر استخدامًا على مستوى العالم مع ملايين المستخدمين النشطين يوميًا، فلا يقوم المستخدمون فقط بالدردشة مع بعضهم البعض على النظام الأساسي، ولكن أيضًا يشاركون ملفات الوسائط، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو وغيرها.