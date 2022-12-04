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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تطبيق مصري يسبق الرادار في اكتشاف الطائرات وتطبيق لتوجيه السائحين للمحطات

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تسريبات تكشف تغييرات حصرية قادمة مع هواتف iPhone 15

 

كشفت تسريبات أن شركة آبل الأمريكية ستجري تغييرات كبيرة على التصميم الخاص بهواتف iPhone 15  القادمة ، حيث من المحتمل أن تحصل الهواتف على حواف دائرية، كما سيتم تصنيع الهواتف من التيتانيوم titanium .

 

آبل تطلق تحديث iOS 16.1.2 بميزات جبارة.. وهذه خطوات تثبيته


أصدرت شركة آبل الأمريكية تحديث iOS 16.1.2 لمستخدمي هواتف آيفون من الفئات الأحدث، مع عدد من الميزات المهمة التي تشمل إصلاحا للأخطاء التقنية والفنية، وأيضا الثغرات الأمنية التي يمكن استغلالها لاختراق المستخدمين.      

 

لا تخسر علاقاتك.. طريقة سهلة لو بتنسى ترد على رسائل واتساب


مع كثرة استخدام تطبيق الدردشة الأشهر WhatsApp واتساب لأغراض متعددة مثل مراسلة الأصدقاء والعائلة وزملائك في الدراسة أو العمل، يصبح من الصعب للغاية الاستمرار في الرد على جميع الرسائل خاصة مع ضيق الوقت والانشغال في مهام كثيرة، يسبب هذا الأمر مشكلة اجتماعية كبيرة وهي أن تخسر بعض علاقتك الاجتماعية نتيجة عدم الرد على رسائلهم.  

 

كاميروني يدرس بمصر يبتكر تطبيقا لتوجيه السائحين لأقرب محطات القطار والأتوبيس|خاص


لطالما شكلت أزمة النقل والمواصلات كابوسا للحكومات والمواطنين على حد سواء، لأسباب كثيرة إما من خلال الازدحام في الدول ذات الكثافة السكانية العالية، لدرجة أن ساعة الذروة في بعض المدن الكبيرة على مستوى العالم، قد يعتبرها البعض معايشة حقيقية لفيلما من أفلام الرعب، أو من ناحية صعوبة الوصول لوسائل النقل بالنسبة للسائحين أو المغتربين داخل الدولة.

 

طالب مصري يبتكر تطبيقًا يسبق الرادار في اكتشاف الطائرات | خاص


نعاصر زمنا تشكل فيه التكنولوجيا عاملا أساسيا في حسم الحروب والمعارك وأيضا كل مناحي الحياة، ومن يتتبع أهم المحطات في إدارة الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة، والطريقة التي تمت إدارتها بها، سيجد أن هذه الحرب شهدت تحولا غير مسبوق، بداية من تكوين ما يسمى الجيش الإلكتروني، والاعتماد على خدمة ستارلينك للإنترنت الفضائي، وأيضا ما عرف بحرب "Netwar" أو حرب الشبكات، والتي يمكنها تدمير مؤسسات كاملة على نطاق واسع مثل شبكات الكهرباء والمياه وغيرها من بعد.

 

تقدر ترجعها تاني لو مسحتها.. حيل بسيطة لاستعادة صور واتساب المحذوفة


يعد واتساب WhatsApp، أحد تطبيقات المراسلة الفورية الأكثر استخدامًا على مستوى العالم مع ملايين المستخدمين النشطين يوميًا، فلا يقوم المستخدمون فقط بالدردشة مع بعضهم البعض على النظام الأساسي، ولكن أيضًا يشاركون ملفات الوسائط، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو وغيرها.

 

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