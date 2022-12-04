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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف تغييرات حصرية بهواتف iPhone 15

تسريبات تكشف تغييرات
تسريبات تكشف تغييرات حصرية قادمة مع هواتف iPhone 15

كشفت تسريبات أن شركة آبل الأمريكية ستجري تغييرات كبيرة على التصميم الخاص بهواتف iPhone 15  القادمة، حيث من المحتمل أن تحصل الهواتف على حواف دائرية، كما سيتم تصنيع الهواتف من التيتانيوم titanium .

 

وبحسب مجلة فوربس فإن هواتف iPhone 15 ستحصل على حجم أصغر لـ Dynamic Island التي جاءت لأول مرة مع هواتف iPhone 14، كما ستبقى آبل على ظهر الهواتف كما هو من الزجاج، حيث أن الزجاج سيكون ضروريا للشحن اللاسلكي. 

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وظهرت عدد من الشائعات في الفترة الأخيرة تقول أن آبل ستقوم بتغيير ظهر هواتف iPhone 15 واستبدالها بالمعدن أو بالبلاستيك، ولكن تشير التقارير الأخيرة إلى أن هذا الأمر مجرد شائعات فقط، كما أنه من المقرر أن يتم تصنيع طرز Pro القادمة من التيتانيوم والتي تعتبر أقوى بكثير وأخف وزنًا من الفولاذ المقاوم للصدأ . 

 

ومن المرجح أن تتميز طرز Pro بالحصول على محركي Taptic إضافيين لأزرار الصوت والقفل يوفران ردود فعل لمسية، ستحاكي هذه الملاحظات الشعور بالضغط على الأزرار دون أن تحركتها، ستكون هذه الأزرار مشابهة لزر الصفحة الرئيسية المتوفر في أحدث أجهزة iPhone SE أو لوحة التتبع المضمنة في أحدث أجهزة MacBooks.  

 

وتتميز طرز Pro أيضا من هواتف iPhone 15  على منفذ USB-C أسرع حيث ستحتوي إما على USB 3.2 أو Thunderbolt 3، الأمر الذي سيزيد بشكل كبير من سرعات نقل البيانات للهواتف، مما سيجعلها تتفوق على كابل Lightning الحالي. 

 

شركة ابل هواتف iphone 15 تصميم هواتف iPhone 15 هواتف آيفون طرز pro

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