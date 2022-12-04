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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا فورتشنر موديل 2022 في عمان.. صور

صدى البلد

تشتهر العلامة التجارية اليابانية تويوتا بإنتاجها لأسطول ضخم السيارات، يشمل جميع الفئات والأنواع، مما يجعلها تصنف كواحدة من أكثر العلامات الإجبارية تحقيقاً للمبيعات في العالم.

تعتبر السيارة تويوتا فورتشنر أحد أشهر السيارات الرياضية العائلية في السوق العماني، بفضل بمقصورتها الرحبة، ومساحتها التخزينية الكبيرة.

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تويوتا فورتشنر موديل 2022

مواصفات تويوتا فورتشنر موديل 2022

تأتي السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2022 بخيارين من المحركات، تتفاوت قوتها حسب السعر

المحرك الأول: رباعي الأسطوانات، سعة 2700 سي سي بقوة 163 حصان وعزم دوران 245 نيوتن متر وناقل حركة  أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، يعمل بالبنزين.

 

المحرك الثاني: سداسي الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، بقوة 235 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 376 نيوتن متر، مع ناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ونظام دفع رباعي، ويعمل بالبنزين.

تويوتا فورتشنر موديل 2022

تحتوي سيارة تويوتا فورتشنر الجديدة موديل 2023 علي العديد من وسائل السلامة والأمان أبرزها الوسائد الهوائية للسائق، وللراكب الأمامي، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات أماميه للاصطفاف، وثبات إلكترونى، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات خلفيه للركن، حساسات أمامية وخلفية للركن، وفرامل مانع للانغلاق ABS.

تويوتا فورتشنر موديل 2022

أسعار السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2022

تويوتا فورتشنر موديل 2022 إصدار 2.7L EXR  بسعر 12,300 ريال عماني

تويوتا فورتشنر موديل 2022 إصدار 4.0L GXR بسعر 14,400 ريال عماني

تويوتا فورتشنر موديل 2022 إصدار 4.0L VXR بسعر 15,700 ريال عماني

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