مباراة فنية بين مصر وفنلندا.. إيناس عبدالدايم تتألق مع جونيون على المسرح الكبير

أقام أوركسترا القاهرة السيمفونى مباراة فنية بين مصر وفنلندا تمثلت فى الحفل الذى قاده المايسترو هشام جبر وجاء ضمن سلسلة أعظم السيمفونيات.
وسط حشد جماهيري، وعلى مسرح الأوبرا الكبير قوبلت عازفة الفلوت العالمية الدكتورة إيناس عبد الدايم بعاصفة من التصفيق وباقات الورود عند ظهورها بعد غياب عن الساحة الفنية، وتألقت بمشاركة الفنلندى سامى جونيون فى أداء إحدى أعمال المؤلف الموسيقى دوبلر لثنائى الفلوت والأوركسترا الذى عزف أيضا السيمفونية الخامسة لـ مالر .
شهد الحفل الكاتب الصحفى أسامة هيكل وزير الإعلام السابق، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار السابق، نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزيرة التجارة والصناعة السابقة، الموسيقار خالد حماد، الكاتبة فاطمة ناعوت، وعدد من الشخصيات العامة وسفراء الدول العربية والأجنبية العاملة فى مصر.