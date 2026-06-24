أحمد موسى يرفع معنويات الجماهير قبل مواجهة إيران: الفراعنة قادرون على الصدارة.. وتركيزنا الوحيد داخل الملعب

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن ثقته الكبيرة في قدرة المنتخب المصري على تحقيق الفوز أمام منتخب إيران في المواجهة المرتقبة ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفراعنة يمتلكون فرصة ثمينة لإنهاء الدور الأول في صدارة المجموعة ومواصلة المشوار نحو الأدوار الإقصائية.

وخلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة “صدى البلد”، أكد موسى أن المنتخب الوطني يدخل اللقاء وهو يمتلك 4 نقاط، ما يمنحه فرصة حقيقية لاعتلاء قمة المجموعة حال تحقيق الفوز، مشددًا على أن الصدارة ليست مجرد حلما، بل هدفا مشروعا يسعى إليه اللاعبون والجهاز الفني والجماهير المصرية.

وأوضح أن مواجهة إيران لن تكون سهلة في ظل قوة المنافس وطموحه هو الآخر في التأهل، مشيرًا إلى أن هناك بعض الترتيبات التي سمحت للمنتخب الإيراني بالتواجد مبكرًا في مدينة سياتل الأمريكية استعدادًا للمباراة، لكنه شدد على أن المنتخب المصري يملك من الخبرات والإمكانات ما يؤهله للتعامل مع أي ظروف وتحقيق النتيجة المطلوبة.

وأكد الإعلامي أن لاعبي المنتخب يمتلكون روحًا قتالية عالية، وأن الجماهير المصرية تضع آمالًا كبيرة على هذا الجيل من اللاعبين من أجل مواصلة كتابة تاريخ جديد للكرة المصرية في المحفل العالمي، مشيرًا إلى أن الجميع يثق في قدرة الفراعنة على تجاوز العقبة الإيرانية.

كما تطرق أحمد موسى إلى الأحداث المصاحبة للمباراة، لافتًا إلى وجود تحركات واحتجاجات من جانب المعارضة الإيرانية ضد منتخب بلادها، لكنه شدد على أن الجماهير المصرية لا يجب أن تنشغل بأي أمور خارج الإطار الرياضي، وأن الهدف الأساسي هو تقديم الدعم الكامل للمنتخب الوطني داخل المدرجات.

ووجه موسى رسالة خاصة إلى المصريين المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية، داعيًا إياهم إلى توحيد الصفوف خلف المنتخب والتركيز فقط على تشجيع اللاعبين، مؤكدًا أن دعم الفراعنة هو المهمة الأساسية للجماهير، بعيدًا عن أي فعاليات أو أحداث جانبية لا علاقة لها بالمباراة.

واختتم الإعلامي حديثه بالتعبير عن أمله في أن ينجح المنتخب المصري في حسم اللقاء لصالحه، مؤكدًا أن الجماهير تنتظر ظهورًا قويًا يليق باسم مصر، وأن حلم الوصول إلى الأدوار المتقدمة في كأس العالم ما زال قائمًا، في ظل امتلاك المنتخب مجموعة من اللاعبين القادرين على تحقيق طموحات الملايين من عشاق الكرة المصرية.