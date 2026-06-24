فيفا: الرئيس الأمريكي ترامب يحضر نهائي كأس العالم 2026

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جاني إنفانتينو حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائي كأس العالم FIFA 2026™ المقرر في 19 يوليو في نيوجيرسي وسيسلم الكأس للمنتخب الفائز.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو في برنامج تلفزيوني: "سنكون مع الرئيس نستمتع بالمباراة النهائية ونسلم الكأس للفائز، بالطبع، معاً".

وتقام نهائيات كأس العالم FIFA 2026™ حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ومن المقرر أن تستضيف نيويورك-نيوجيرسي المباراة النهائية ضمن ثماني مباريات أخرى مقررة هناك.

وتقام النسخة الحالية من المونديال بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما ستكون هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها الرئيس الأمريكي إحدى مباريات البطولة.