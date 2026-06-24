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أحمد موسى ينتقد استطلاع رأي الإفتاء عن جامعة العاصمة: العينة خاطئة وأجريت على 229 طالبا فقط
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أحمد موسى ينتقد استطلاع رأي الإفتاء عن جامعة العاصمة: العينة خاطئة وأجريت على 229 طالبا فقط

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

انتقد الإعلامي أحمد موسى،  استطلاع رأي دار الإفتاء المصرية عن جامعة العاصمة، قائلا:"  أفاد الاستطلاع (36%) من الطلاب المشاركين بأنهم يقضون ما بين (3 إلى 6 ساعات) يوميًّا على الإنترنت".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الاستطلاع أكد أنه على مستوى المنصات الأكثر استخدامًا بالنسبة للطلاب فقد تصدرت منصة (تيك توك) قائمة الاختيارات بنسبة (30%)، تلتها (فيسبوك) بنسبة (24%)، ثم (إنستجرام) بنسبة (23% ).


وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"  استطلاع الرأي يعمم نتائج الاستطلاع على جامعة العاصمة لكن الحقيقة أن الاستطلاع تم في كلية الآداب والعينة شارك فيها 229 طالب وطالبة وهم لا يمثلون طلاب الجامعة بأكملها ".


وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  العينة المستخدمة في استطلاع الرأي خاطئة وتحدثت مع علماء في البحث العلمي للتعرف على شروط أخذ عينة لإجراء استطلاع رأي ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" جامعة العاصمة بها 220 ألف طالب وطالبة، وإشمعنا كلية الآداب مش الطب ولا الهندسة ولا الصيدلة؟ إشمعنا الآداب؟ ده تحيز، وده لا يصح في البحث العلمي".

وتابع: "لما تيجي تعمل عينة تكون من 6 إلى 10%، لما أجي أتكلم عن مجتمع الدراسة، يعني مجتمع الجامعة، أخد من كل كلية، ومتقولش جامعة العاصمة، قول كلية الآداب بجامعة العاصمة".

وأضاف: "وترفع النسبة لأنها نسبة محدودة للغاية، والأمر الثاني، هل الاستطلاع اللي اتعمل، واللي عمل هذا الأمر، مبذلش المطلوب في البحث العلمي، ولكن إذا عايز تشوف الطلبة والطالبات لازم أقول كلية الآداب بجامعة العاصمة، لأن الجامعة فيها 23 كلية تقريبًا، وده أمر لازم يتشاف، أنا بقول الأخطاء العلمية، حتى العلماء قالولي ليه كلية الآداب".

وأوضح: "كلية الحقوق فيها 30 ألف طالب وطالبة، وآخد عينة 229 طالب وطالبة من 220 ألف طالب وطالبة، عشان تطلع نتيجة صحيحة ودقيقة يكون من 6 إلى 10% إذا كنت عايز تعمل بحث علمي، اعمل النسبة المطلوبة".

واستطرد: "لازم يكون فيه ضوابط للعينة، ويكون فيه نسبة معينة، ولو روحت لطب هتلاقي النتيجة مختلفة، معندوش 6 ساعات يقعد على النت".

واختتم: "لما أجي أقول جامعة العاصمة، أقول عملت لـ20 ألف طالب وطالبة، كده جامعة العاصمة، لأن دي خطأ وخطر، هيقولوا بصوا التعليم في مصر".


 

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