درس أكتوبر 73.. رد حاسم من أحمد موسى على سياسي إسرائيلي تنبّأ بنشوب حرب مع مصر | فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن سياسيا إسرائيليا، تحدث في مؤتمر أمريكي إسرائيلي عن مصر، مُعلقًا: «حشر مصر في الموضوع رغم إن المؤتمر يخص أمريكا وإسرائيل فقط».

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن السياسي الإسرائيلي تساءل لماذا الجيش المصري بهذه القوة، معلقًا الإعلامي أحمد موسى: أه الجيش المصري لازم يبقى قوي وأنا بقولك الجيش قوي جدًا أكتر من خيالك.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى: السياسي الإسرائيلي قال أيضا مصر تتنامى قوتها العسكرية، معلقًا الإعلامي أحمد موسى: بأكدلك أه جدا خاف يا سيدي.

وذكر الإعلامي أحمد موسى: أن الإسرائيلي قال إن المنطقة قد تشهد خلال الـ 15 سنة القادمة مواجهة عسكرية بين إسرائيل ومصر وفق توقعه، معلقا الإعلامي أحمد موسى: في معاهدة سلام بقالها 47 سنة، وألا أنتوا شايفينها مرحلة وخلاص، أنا مصري وشايفها معاهدة سلام حقيقية.. ومش عايزنا نبقى أقوياء ليه ؟.

وتابع: مصلحتك تحافظ على معاهدة السلام.. وقواتنا المسلحة بتحمي حدودنا ولا تعتدي على أحد، وأرضنا كلها تحت حماية جيش بلدي وهتفضل تحت حماية جيشنا.. محدش يختبر بلادنا أبدًا.. أنا هكلم أهو الأفضل الجميع يحافظ على السلام ويلتزم به.

وأردف: نصيحة لأي حد داخل إسرائيل.. توقفوا عن هذا الكلام.. إذا أنت خدت درس في حرب 73 .. جاهز تاخد درس تاني .. توقفوا عن الكلام في الحروب وتحدثوا عن السلام، ومحدش هيقرب من أرض مصر، ولن يحدث أي تهجير.

وذكر: عاملين اجتماع امبارح في إسرائيل عن مخططات التهجير، وهذا لن يحدث بتفتحوا كلام التهجير تاني ليه .. الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه على الإطلاق أنتم عملتم إبادة وفصل عنصري واللي عمله نتنياهو مجرم الحرب وكل جرائم الحرب.