أحمد موسى يوجه نداء للجماهير المصرية في أمريكا: دعم المنتخب أولا

حرص الإعلامي أحمد موسى على توجيه رسالة خاصة إلى الجماهير المصرية المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل المواجهة المرتقبة التي يخوضها المنتخب الوطني، مؤكدًا أهمية التركيز الكامل على مؤازرة الفراعنة داخل المدرجات، وعدم الانشغال بأي أحداث أو فعاليات لا تتعلق بالمباراة.

وخلال تقديمه برنامج “على مسؤوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، شدد موسى على أن المهمة الأساسية للجماهير المصرية تتمثل في تقديم الدعم الكامل للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن تشجيع اللاعبين والوقوف خلفهم هو الهدف الأهم خلال هذه المرحلة الحاسمة.

وأوضح أن بعض المشاهد المرتبطة بمباريات أخرى تشهد أحيانًا تداخلات سياسية أو مظاهرات من جماهير بعض المنتخبات، إلا أن الجماهير المصرية معروفة دائمًا بتركيزها على دعم منتخب بلادها ورفع اسم مصر في المحافل الرياضية، داعيًا الجميع إلى الابتعاد عن أي أمور خارج إطار المنافسة الكروية.

وأكد الإعلامي أن الجماهير المصرية تمتلك دورًا كبيرًا في تحفيز اللاعبين ومنحهم دفعة معنوية قوية لتحقيق نتيجة إيجابية، معربًا عن أمله في أن ينجح المنتخب الوطني في تحقيق الفوز ومواصلة مشواره في البطولة والتأهل إلى دور الـ32.

واختتم أحمد موسى رسالته بالتأكيد على ثقته في لاعبي المنتخب، متمنيًا أن يكلل مشوار الفراعنة بالنجاح، وأن يحقق الفريق الانتصار لإسعاد الجماهير المصرية، قائلاً إن الهدف الأهم هو رؤية منتخب مصر يواصل التقدم ورفع راية الوطن عاليًا في البطولة.