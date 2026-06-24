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فيفا يكشف قائمة الأكثر تأثيرا في كأس العالم 2026 بعد جولتين.. ميسي ومبابي في الصدارة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيفا يكشف قائمة الأكثر تأثيرا في كأس العالم 2026 بعد جولتين.. ميسي ومبابي في الصدارة

ميسي
ميسي
حمزة شعيب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تصنيفه للاعبين الأكثر تأثيرًا في بطولة كأس العالم 2026، التي انطلقت في 11 يونيو الجاري، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في التنظيم المشترك.

وأوضح "فيفا" عبر موقعه الرسمي أن التصنيف الجديد يعتمد على الأداء التراكمي للاعبين خلال الجولتين الأوليين من دور المجموعات، حيث شهدت القائمة ثبات بعض الأسماء في مراكز متقدمة، مقابل صعود لاعبين آخرين بعد تقديم مستويات لافتة.

ترتيب اللاعبين الأكثر تأثيرًا في المونديال حتى الآن

تصدر الألماني دينيز أونداف القائمة بتقييم 8.93 من 10، بعدما قفز 10 مراكز في التصنيف، إثر مساهمته المباشرة في خمسة أهداف من أصل تسعة سجلها منتخب ألمانيا، بواقع 3 أهداف و2 تمريرة حاسمة خلال أول جولتين.

وجاء الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثاني بتقييم 8.36 من 10، حيث تراجع مركزًا واحدًا رغم تسجيله جميع أهداف منتخب الأرجنتين الخمسة حتى الآن، بواقع هاتريك أمام الجزائر وهدفين أمام النمسا.

وحل الفرنسي كيليان مبابي في المركز الثالث بتقييم 8.80 من 10، محافظًا على موقعه في قائمة الأكثر تأثيرًا بعد تسجيله 4 أهداف لصالح منتخب فرنسا في الجولتين الأولى والثانية.

وفي المركز الرابع جاء النرويجي إيرلينج هالاند بتقييم 7.25 من 10، بعد تسجيله 4 أهداف في مباراتي العراق والسنغال، بينما احتل البرازيلي فينيسيوس جونيور المركز الخامس بتقييم 7.17 من 10، مسجلًا هدفًا أمام المغرب وآخر في شباك هايتي.

وشهدت القائمة صعود الهولندي كريسينسيو سومرفيل إلى المركز السادس بتقييم 7.16 من 10، بعد تقدمه 11 مركزًا وتسجيله هدفين وصناعة هدف آخر، فيما حل الأوروجوياني ماكسي أراوخو في المركز السابع بتقييم 6.91 من 10، بعد مساهمته في جميع أهداف منتخب بلاده الثلاثة بين تسجيل وصناعة.

وجاء الكندي كايل لارين في المركز الثامن بتقييم 6.89 من 10، يليه النيوزيلندي إليجاه جاست في المركز التاسع بتقييم 6.85، بينما أكمل الهولندي بريان بروبي قائمة العشرة الأوائل بتقييم 6.69 من 10.

ويعكس هذا التصنيف التنافس الشديد بين نجوم البطولة منذ انطلاقها، في ظل استمرار تألق عدد من اللاعبين وصعود أسماء جديدة في سباق التأثير داخل المونديال.

فيفا كأس العالم كندا المكسيك

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