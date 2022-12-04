غادة عبد الرازق تشارك متابعيها صورا من باريس .. شاهد

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق ، جمهورها بصور لها من باريس ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت غادة عبد الرازق قائلة “ صوري الجديدة في باريس ”.

و تعكف الفنانة غادة عبد الرازق على التجهيز والتحضير لـ مسلسل تلت التلاتة الذى تخوض به الموسم الرمضاني المقبل 2023، والمقرر أن تبدأ تصوير أولى مشاهدها به نهاية ديسمبر 2022.

مسلسل تلت التلاتة

مسلسل تلت التلاتة، من إخراج محمد هشام الرشيدي، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.

وتأتي مشاركة الفنانة غادة عبدالرازق في الموسم الرمضاني المقبل 2023 بمسلسل "تلت التلاتة"، بعد غيابها عن المشاركة في الموسم الرمضاني الماضي 2022.