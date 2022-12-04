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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

السيسي للمتقدمين للالتحاق بالشرطة: تطبيق المعايير الموضوعية لانتقاء أفضل العناصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قام الرئيس عبـد الفتـاح السيسـي صـباح اليـوم بزيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشـرطة كما حضر سيادته اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للالتحاق بالاكاديمية، حيث كان في اسـتقباله، اللواء محمود توفيـق وزيـر الداخليـة، وعـدد مـن قيـادات أكاديميـة الشـرطة ووزارة الداخلية. 

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، حيث أكد على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر واعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن والوفاء بالتطلعات الملقاة عليهم، بما يساهم في الانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم، أخذاً في الاعتبار مسئولية وزارة الداخلية فى السهر على حماية امن المواطنين.

وقد دار حوار مفتوح ما بين الرئيس والطلبة والطالبات المتقدمين حول مجمل القضايا الدولية والاقليمية وكذلك جهود الدولة ذات الصلة بعملية التنمية وما تواجه الدولة من تحديات متنوعة، حيث اوصاهم السيد الرئيس بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة ومواصلة الإطلاع بانتظام ليشكلوا حائط صد منيع بجانب أشقائهم في الكليات والمعاهد العسكرية وكذلك في الجامعات والمعاهد المدنية ضد كافة التحديات التي تشاهدها الدولة المصرية مشددا سيادته ضرورة ان يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر بإعتبارهم جزءاً أصيلاً من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح لإجتياز مرحلة الإختبارات لينالوا شرف الإلتحاق بوزارة الداخلية.

عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي اكاديمية الشرطة الشرطة كشف الهيئة

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