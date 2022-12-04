توقعات مخيفة.. ماذا قال الخبراء عن اقتراب جرام الذهب من 2000 جنيه

شهدت أسعار الذهب تحركا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية خاصة جرام الذهب عيار 21 الذي، يقبل على شرائه المصريون بشكل كبير، حيث تخطي حاجز الـ 1610 جنيها للبيع، و1630 جنيها للشراء.

الذهب

أسعار الذهب الأحد

وحسب آراء كثير من المتخصصين يرجع ارتفاع أسعار الذهب لإقبال المصريين عليه، خاصة أنه يعد ملاذا آمنا للاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم وانعكست على الوضع الداخلي.

ويمثل الذهب استثمار وملاذ آمن لبعض الناس، ولكنه يمثل أزمة للبعض الأخر خاصة الشباب المقبل على الزواج، والذي يفتقد للامكانيات والقدرات المادية ويواجه معاناة كبيرة بعد القفزة التي تجاوزت حاجز الـ 300 جنيه في عدة أسابيع قليلة وأكثر من 600 جنيه آخر ثلاثة شهور.

وفي هذا الصدد، قال وليد فاروق، المحلل الاقتصادي، إن أسعار الذهب ارتفعت كثيرا وأصبح الأمر مُحيرا، ومن المتوقع أن تصل أسعار الذهب إلى 2000 جنيه وأكثر إذا استمرت زيادة الأسعار على نفس النهج الحالي، مشيرا: "فكرة أن يقال إن الذهب سوف يصل إلى 1700 جنيه قبل 7 شهور من الآن كانت مستبعدة، ولكن حاليا أصبح الأمر غير مستبعد مع ارتفاع الأسعار يوميا".

وأوضح فاروق ـ في تصريحات لـ"صدى البلد": طالما استيراد الذهب متوقف والدولار غير متوفر، فزيادة أسعار الذهب سوف تستمر، فالذهب كل أسبوع يزيد 200 جنيه، على الرغم من السعر العالمي حتى الآن مازال في الاستقرار النسبي.

وتابع: الذهب ليس استثمار ولكنه أداة تحوط، فالذهب ليس به عائد لذلك هو ليس استثمار، فالاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في العقارات وهي الملاذ الآمن بالفعل، فالذهب ملاذ أمن يحفظ قيمة الفلوس في حال تدهور العملة.

وليد فاروق، المحلل الاقتصادي

الذهب ليس استثمار

وأكد أن الناس تقبل على الذهب لأنه سهل "البيع والشراء"، والشخص الذي يملك 30 ألف جنيه يستطيع شراء الذهب ولا يستطيع شراء عقار، فمكاسب العقار في حفظ القيمة أعلى من الذهب.

واختتم: الذهب يزيد في السنة 300 جنيه، أما العقار يزيد 15% سنويا، ونسبة التضخم فهذا رقم كبير جدا، ولكن الذهب يتمتع بأنه عملة دولية عكس العقار خاص في منطقة معينة.

ومن جانبه، قال رفيق عباسي، عضو غرفة صناعة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات المصرية، إن التجار يحسبون الذهب بسعر البورصة وسعر الدولار في السوق السوداء، لأن السوق السوداء توفر للجميع أفضل خدمة بـأفضل سعر.

وأوضح عباسي ـ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن توقع ارتفاع أسعار الذهب الفترة القادمة يتوقف على سعر الدولار أولاً، لذلك نحن لا نعلم متي يرتفع وينخفض الدولار، فسعر الدولار مرتبط بسعر الذهب، بجانب أن هناك عامل يؤدي لارتفاع سعر الذهب في نفس وقت ارتفاع سعر الدولار، وهو أن التاجر لكي يقوم بشراء خام الذهب لا بد له من توفير الدولار، وحسب السعر الذي يستطيع به الحصول على الدولار فهو يحدد تكلفة صفقة الذهب وعلى أساسها يحدد سعر البيع.

وتابع: الكثير من التجار يجدون صعوبة في توفير الدولار من البنك، فيضطرون للحصول عليه بسعر مرتفع وبأية طريقة، وكل ذلك يؤدي لارتفاع سعر الدولار والذهب معا.

رفيق عباسي

أسعار الذهب 4 /12

ولفت: لا يوجد بديل للذهب وهو ملاذ أمن للأسر، فحسب مقدرة الشخص المادية يشتري ذهب، معقبا: حتى لو أشتري بـ 50 ألف بدلاً من 100، فكله يصب في مصلحة الأسرة.

وأكد أن الشبكة للمقبلين على الزواج تعتبر "وثيقة تأمين" فهي فلوس موجودة في أيد الأسرة لا يتم التفريط فيها إلا للشديد القوي أو لظروف طارئة، ولكل شخص حسب مقدرته في الشراء.

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 1863 جنيهًا لـ جرام الذهب.

وسجل سعر الذهب عيار 21، 1630جنيهًا لـ جرام الذهب.

وسجل سعر الذهب عيار 18، 1340 جنيهًا لـ جرام الذهب.

وسجل سعر الجنيه الذهب 13400 جنيه.

وسجلت أونصة الذهب سعر 1797 دولارا أمريكيا.

وانخفض سعر الذهب عالميا اليوم الأحد 4 ديسمبر، في العقود الآجلة لتسجل الأوقية 1811.20 دولار أمريكى، بنسبة 0.21%، كما ارتفعت في العقود الفورية للذهب لتسجل الأوقية سعر 1797.51 دولار أمريكي، بنسبة 0.28%.

وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر، بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل، حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.