عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

توقعات مخيفة.. ماذا قال الخبراء عن اقتراب جرام الذهب من 2000 جنيه

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب تحركا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية خاصة جرام الذهب عيار 21 الذي، يقبل على شرائه المصريون بشكل كبير، حيث تخطي حاجز الـ 1610 جنيها للبيع، و1630 جنيها للشراء.

الذهب 

أسعار الذهب الأحد 

وحسب آراء كثير من المتخصصين يرجع ارتفاع أسعار الذهب لإقبال المصريين عليه، خاصة أنه يعد ملاذا آمنا للاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم وانعكست على الوضع الداخلي.

ويمثل الذهب استثمار وملاذ آمن لبعض الناس، ولكنه يمثل أزمة للبعض الأخر خاصة الشباب المقبل على الزواج، والذي يفتقد للامكانيات والقدرات المادية ويواجه معاناة كبيرة بعد القفزة التي تجاوزت حاجز الـ 300 جنيه في عدة أسابيع قليلة وأكثر من 600 جنيه آخر ثلاثة شهور.

وفي هذا الصدد، قال وليد فاروق، المحلل الاقتصادي، إن أسعار الذهب ارتفعت كثيرا وأصبح الأمر مُحيرا، ومن المتوقع أن تصل أسعار الذهب إلى 2000 جنيه وأكثر إذا استمرت زيادة الأسعار على نفس النهج الحالي، مشيرا: "فكرة أن يقال إن الذهب سوف يصل إلى 1700 جنيه قبل 7 شهور من الآن كانت مستبعدة، ولكن حاليا أصبح الأمر غير مستبعد مع ارتفاع الأسعار يوميا".

قفزة جديدة فى أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل رقما قياسيا

توك شو.. تفاصيل جديدة بواقعة مستشفى قويسنا وانتظار قرار يؤدي لانخفاض سعر الذهب

وأوضح فاروق ـ في تصريحات لـ"صدى البلد": طالما استيراد الذهب متوقف والدولار غير متوفر، فزيادة أسعار الذهب سوف تستمر، فالذهب كل أسبوع يزيد 200 جنيه، على الرغم من السعر العالمي حتى الآن مازال في الاستقرار النسبي.

وتابع: الذهب ليس استثمار ولكنه أداة تحوط، فالذهب ليس به عائد لذلك هو ليس استثمار، فالاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في العقارات وهي الملاذ الآمن بالفعل، فالذهب ملاذ أمن يحفظ قيمة الفلوس في حال تدهور العملة.

 وليد فاروق، المحلل الاقتصادي

الذهب ليس استثمار 

وأكد أن الناس تقبل على الذهب لأنه سهل "البيع والشراء"، والشخص الذي يملك 30 ألف جنيه يستطيع شراء الذهب ولا يستطيع شراء عقار، فمكاسب العقار في حفظ القيمة أعلى من الذهب.

واختتم: الذهب يزيد في السنة 300 جنيه، أما العقار يزيد 15% سنويا، ونسبة التضخم فهذا رقم كبير جدا، ولكن الذهب يتمتع بأنه عملة دولية عكس العقار خاص في منطقة معينة.

ومن جانبه، قال رفيق عباسي، عضو غرفة صناعة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات المصرية، إن التجار يحسبون الذهب بسعر البورصة وسعر الدولار في السوق السوداء، لأن السوق السوداء توفر للجميع أفضل خدمة بـأفضل سعر.

وأوضح عباسي ـ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن توقع ارتفاع أسعار الذهب الفترة القادمة يتوقف على سعر الدولار أولاً، لذلك نحن لا نعلم متي يرتفع وينخفض الدولار، فسعر الدولار مرتبط بسعر الذهب، بجانب أن هناك عامل يؤدي لارتفاع سعر الذهب في نفس وقت ارتفاع سعر الدولار، وهو أن التاجر لكي يقوم بشراء خام الذهب لا بد له من توفير الدولار، وحسب السعر الذي يستطيع به الحصول على الدولار فهو يحدد تكلفة صفقة الذهب وعلى أساسها يحدد سعر البيع.

وتابع: الكثير من التجار يجدون صعوبة في توفير الدولار من البنك، فيضطرون للحصول عليه بسعر مرتفع وبأية طريقة، وكل ذلك يؤدي لارتفاع سعر الدولار والذهب معا.

رفيق عباسي

أسعار الذهب 4 /12

ولفت: لا يوجد بديل للذهب وهو ملاذ أمن للأسر، فحسب مقدرة الشخص المادية يشتري ذهب، معقبا: حتى لو أشتري بـ 50 ألف بدلاً من 100، فكله يصب في مصلحة الأسرة.

وأكد أن الشبكة للمقبلين على الزواج تعتبر "وثيقة تأمين" فهي فلوس موجودة في أيد الأسرة لا يتم التفريط فيها إلا للشديد القوي أو لظروف طارئة، ولكل شخص حسب مقدرته في الشراء.

  • سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 1863 جنيهًا لـ جرام الذهب.
  • وسجل سعر الذهب عيار 21،  1630جنيهًا لـ جرام الذهب.
  • وسجل سعر الذهب عيار 18، 1340 جنيهًا لـ جرام الذهب.
  • وسجل سعر الجنيه الذهب  13400 جنيه.
  • وسجلت أونصة الذهب سعر 1797 دولارا أمريكيا.

وانخفض سعر الذهب عالميا اليوم الأحد 4 ديسمبر، في العقود الآجلة لتسجل الأوقية 1811.20 دولار أمريكى، بنسبة 0.21%، كما ارتفعت في العقود الفورية للذهب لتسجل الأوقية سعر 1797.51 دولار أمريكي، بنسبة 0.28%.

أسعار الذهب اليوم الأحد فى الأسواق 4-12-2022

115 جنيها في 3 أيام.. نار بـ أسعار الذهب | عيار 21 مفاجأة

الخام | شعبة الذهب تكشف قرارًا يخفّض الأسعار حال تطبيقه .. فيديو

مجدي عاشور: لا مانع شرعا من مبادلة الذهب القديم بالجديد .. والزيادة حلال

وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر، بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل، حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب 
الذهب سعر الدولار سعر الذهب جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب الأحد سعر الذهب عيار 24 سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عيار 18

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب|الأصفر يقترب بقوة من 2000 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بشرى سارة .. بي إن سبورت تنقل نصف مباريات كأس العالم المتبقية مجانا

بيخنقني.. النيابة العامة تكشف الكلمات الأخيرة بين خلود وخطيبها قبل إزهاق روحها

هل بدأ الدولار رحلة الانهيار؟.. هبوط قوي عالميا واستقرار مقابل الجنيه

وفاة الاعلامى مفيد فوزي عن عمر يناهز 89 عاما

أعراضه صادمة.. تعرف على مرض تسبب في وفاة مفيد فوزي

إنقاذ فيلا فنانة شهيرة من حريق في الجيزة | التفاصيل الكاملة

بيان عاجل في مجلس النواب بشأن تطبيق الفاتورة الإلكترونية على الأطباء

موضوعات متعلقة

ارتفاع أسعار الذهب وزيادة 165 جنيها في الجرام.. تغطية خاصة

200 جنيه ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع .. ووصول عيار 21 إلى 1700 جنيه شائعة

آخر أسعار الذهب و تفاصيل طقس اليوم ..أبرز عناوين النشرة الخدمية

شعبة الذهب: التذبذب في الأسعار يؤثر على التجار بشكل سلبي.. فيديو

ترشيحاتنا

14 ألف نقطة.. البورصة تربح 23.6 مليار جنيه

Dior تحتضن التاريخ بالموضة..ونجم فيلم باتمان أبرز المشاركين

رمز ديني يهودي.. شاهد| الرئيس الإسرائيلي يقدم هدية إلى العاهل البحريني

خناقة شوارع.. جيم بأمريكا يتحول إلى ساحة معركة فما القصة؟

لبنان .. ميقاتي ينفي معلومات خاطئة عن أسباب اجتماع الحكومة

بورصة السيارات.. زيادات جديدة في أسعار مرسيدس C-Class

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. هنا الزاهد بإطلالة تثير الجدل في ظهورها الأخير| شاهد

لأول مرة.. الجنيه المصري يصل إلى 10 دولارات| إيه القصة؟

على أصولها.. طريقة تحضير القهوة العربي

أصالة في مرمى النار.. عزة مصطفى ترفض اعتذارها وحلمي بكر يهاجمها

فيديو

أقلية أنانية.. كيف رد ريشي سوناك على مظاهرات بريطانيا وتوعدهم بقوات الشرطة "فيديوجراف"

سبايك لي: صناع السينما العرب الأقدر على تقديم قضايا تخصهم عبر الأفلام.. فيديو

ارتفاع أسعار الذهب وزيادة 165 جنيها في الجرام.. تغطية خاصة

قسطرة ودعامة.. تفاصيل وفاة الإعلامي مفيد فوزي| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ