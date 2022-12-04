سكتة قلبية.. وفاة عروس هندية أثناء عقد قرانها لهذا السبب

وفاة عروس أثناء عقد قرانها لهذا السبب

توفيت عروس هندية أثناء عقد قرانها بقرية بهادوانا، في ماليهاباد، بالهند، وأصيب ضيوف حفل الزفاف بالصدمة الشديدة حينما وقعت العروس أمام الجميع بدون أي أسباب. فقد كان حضور الحفل سعداء للغاية لإتمام الزيجة .

وفقا لما نشرته صحيفة "اوديشا" الهندية، نقلا عن وسائل الإعلام ، فإن العروس دخلت إلى قاعة الحفل و هي في غاية السعادة و الجميع ينتظر اللحظة التي يتم فيها إعلان إتمام الزيجة و لكن كانت المفاجأة تعرض العروس للإغماء أثناء عقد قرانها .



وبحسب ما ورد في الصحيفة "فإن العروس كانت بحالة صحية جيدة للغاية قبل حفل الزفاف و لم تذكر أسرتها أنها كانت تعاني من أي أمراض مزمنة قبل إتمام حفل الزفاف و كانت سعيدة للغاية أثناء التجهيز للحفل .



أشارت الصحيفة إلى أن العروس كانت تقف أمام الحضور وهي بحالة صحية جيدة للغاية، ولكنها فجأة أصيبت بالإغماء أمام حضور الحفل، و على الفور قامت أسرتها بطلب الإسعاف سريعا لنقل الشابة إلى المستشفى .

جدير بالذكر أن الأطباء أوضحوا أن العروس أصيبت بسكتة قلبية بدون أسباب أدت إلى الوفاة، ورجح بعض الاطباء أن العروس أصيبت بسكتة قلبية من شدة الفرحة أدت إلى وفاتها قبل وصولها إلى المستشفى.